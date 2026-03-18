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Ferrán Jutglà, attaquant du Celta de Vigo
Ferrán Jutglà, attaquant du Celta de Vigo

En plus d'Iglesias, le Celta privé de son autre buteur contre l'OL ?

  • par David Hernandez

    • Devant composer sans Borja Iglesias, exclu lors du match aller, Claudio Giráldez comptait sur Ferran Jutglà pour occuper la pointe de l'attaque du Celta au Parc OL. Seulement, l'attaquant espagnol reste pour le moment incertain suite à une légère commotion cérébrale lors du match contre le Betis.

    À l'OL, la case infirmerie commence doucement mais sûrement à se désemplir. On ne sait pas encore si Afonso Moreira, Pavel Sulc et Malick Fofana prendront part au huitième de finale retour de Ligue Europa jeudi, mais leurs présences aux entraînements collectifs donnent forcément de l'espoir. Du côté du Celta, Claudio Giráldez sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur trois cadres. En plus de Miguel Roman, blessé juste avant le match aller, le technicien doit composer avec deux suspensions : celle de Borja Iglesias pour une exclusion lors du 1-1 et celle d'Oscar Mingueza, pour une accumulation d'avertissements.

    Activité limitée depuis le début de la semaine

    Autant d'absences qui créeront un danger en moins pour l'OL. Mais le Celta de Vigo pourrait bien devoir ajuster encore un peu son attaque. Face à la suspension d'Iglesias, Giráldez comptait très certainement aligner Ferran Jutglà. Buteur contre le Real Betis dimanche (1-1), l'attaquant espagnol reste pour le moment incertain pour OL - Celta. La faute à une "légère commotion cérébrale" lors du match de Liga qui a poussé Jutglà à laisser sa place à la 66e minute. Le forfait n'a pas été acté mais le club espagnol parle pour le moment de "limiter son activité", car il ne présente aucun symptôme pour le moment. Reste à savoir s'il pourra prendre l'avion ce mercredi en fin de matinée (11h30) pour rejoindre la capitale des Gaules.

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