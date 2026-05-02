En mai, l'OL aimerait faire ce qui lui plait en Ligue 1

Ce dimanche (20h45), l'OL reçoit Rennes au Parc OL. L'une des trois dernières rencontres lyonnaises cette saison, dans un sprint final qui s'annonce haletant.

Trois matchs. Seulement trois. Voici le programme qu'il reste à l'OL dans cette fin de saison. Avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa, le calendrier s'est fortement allégé et ce mois de mai ne sera donc consacré qu'à la Ligue 1. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y aura pas d'enjeu pour les coéquipiers de Corentin Tolisso. Bien au contraire, cette première quinzaine de mai a tout pour rendre cette saison encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. 270 minutes pour accéder à un objectif qui paraissait presque intouchable au moment de se rendre à Lens le 16 août dernier pour la 1re journée du championnat. Pourtant, à trois journées de la fin, les Lyonnais sont plus que jamais en lice pour retrouver la Ligue des champions.

Un match important ce dimanche, mais pas décisif

Six ans après et par rapport au contexte, ce serait un bien bel exploit. Reste encore à gérer du mieux possible ce mois de mai. Cela commence dès ce dimanche (20h45) avec la réception de Rennes au Parc OL pour la 32e journée de Ligue 1. Un match qui compte presque double puisque les deux équipes se tiennent en un point et qu'une victoire lyonnaise permettrait de faire un grand pas vers la C1. Il faudrait malgré tout confirmer à Toulouse une semaine plus tard, le dimanche 10 mai (21h), avant de recevoir le RC Lens de Pierre Sage pour la dernière journée (17 mai à 21h). Avec l'espoir d'avoir déjà creusé l'écart mais aussi que les Sang et Or n'aient plus rien à jouer et donc déjà la tête à leur finale de Coupe de France...