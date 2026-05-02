OL Lyonnes - Arsenal : avant-match, horaire et diffusion TV

Lyon’s French striker #11 Kadidiatou Diani (L) chases down the ball during the women’s UEFA Champions League first-leg semi-final football match between Arsenal and OL Lyonnes at the Emirates Stadium, north London, on April 26, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Ce samedi (15h) en demi-finale retour de Ligue des champions, OL Lyonnes va devoir réaliser l'exploit de renverser Arsenal, le tenant du titre, après sa défaite lors du match aller à Londres (2-1). Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.



Avant- match

Il ne reste plus qu'une marche à gravir pour les Lyonnaises, mais quelle marche. Pour retrouver la finale de la Ligue des champions deux ans après la dernière disputée et perdue face au FC Barcelone (2-0), les Rhodaniennes vont devoir encore hausser leur niveau de jeu pour sortir Arsenal, tenant du titre et victorieux à l'aller (2-1). Mais les joueuses de Jonatan Giraldez peuvent le faire, elles l'ont déjà prouvé contre Wolfsburg au tour précédent (1-0, 4-0 a.p.). Face à leur public, il faudra montrer un visage bien différent de celui affiché la saison dernière, au même stade de la compétition, face au même adversaire (1-4).

L'effectif lyonnais sera au complet ce samedi, à l'exception de Liana Joseph, blessée de longue date. Pas à 100% lors du match aller, Selma Bacha, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga, laissées au repos pour le déplacement à Nantes (1-1), devraient avoir un rôle important à jouer.

Les joueuses d'Arsenal, elles, arrivent à Lyon avec le plein de confiance. Leur dernière venue au Groupama Stadium resemblait presque au match parfait (1-4), elles se sont imposées à l'aller (2-1) alors qu'elles étaient menées à la mi-temps, et elles viennent d'écrabouiller Leicester en championnat (7-0). Les coéquipières d'Alessia Russo sont en position de force et demeurent les favorites à leur propre succession.

Renée Slegers, l'entraîneuse néerlandaise, pourra de nouveau compter sur la totalité, ou presque, de son effectif rempli d'internationales d'expérience. L'attaquante anglaise Chloe Kelly manque toujours à l'appel et ne devrait pas être du déplacement à Décines.

A quelle heure se joue OL Lyonnes - Arsenal ?

Le coup d’envoi sera donné ce samedi 2 mai à 15h au Groupama Stadium. L'expériementée arbitre italienne Maria Sole Ferrieri Caputi sera chargée de diriger les débats.

Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - Arsenal ?

Cette rencontre sera diffusée en clair sur la chaîne L’Equipe ainsi que sur la plateforme Disney+, diffuseur officiel de la Ligue des champions.