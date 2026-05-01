En plus des garçons, les Trophées UNFP récompensent également les joueuses de Première Ligue. On retrouve notamment Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga dans la catégorie de la meilleure joueuse du championnat.

Douze points d'avance, une première place de la saison régulière assurée depuis plusieurs semaines déjà. Une nouvelle fois, OL Lyonnes a survolé les débats en Première Ligue, même si cela n'assure pas encore le titre de championnes de France. Pour sa première en France, Jonatan Giraldez n'a pas hésité à puiser dans le réservoir de son effectif, faisant de nombreux turnovers. Toutefois, cela n'a pas empêché de voir deux Lyonnaises intégrer la liste des nommées pour le titre de meilleure joueuse pour les Trophées UNFP qui se tiendront le 11 mai prochain. Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga représenteront la formation rhodanienne et seront en concurrence avec les Parisiennes, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter pour le PSG, ainsi que Clara Mateo pour le Paris FC.

Yohannes récompensée comme meilleure jeune ?

L'Haïtienne et la Malawite ne seront pas les seules représentantes d'OL Lyonnes pour cette cérémonie qui met à l'honneur le football français. Christiane Endler fait partie des nommées pour le titre de meilleure gardienne tandis que Lily Yohannes concourt dans la catégorie de meilleure jeune de Première Ligue, aux côtés de l'ancienne Lyonnaise Mélissa Bethi, qui évolue désormais à Nantes. En revanche, aucune catégorie pour le trophée de meilleur(e) entraîneur(e) du championnat de France féminin.