Les efforts de l'OL salués par la DNCG

L'équipe dirigeante de l'OL a reçu les félicitations de la DNCG. Son patron a apprécié les efforts fournis par le club, notamment au sujet de la masse salariale.

En 2024-2025, l'OL a perdu plus de 200 millions d'euros. L'exercice en cours devrait lui aussi être déficitaire, mais dans des proportions bien moindres. En attendant de connaître le bilan semestriel pour juillet à décembre 2025, les efforts ont été loués par la DNCG. Ce qui n'est pas rien quand on se remémore les déboires du club avec l'instance, notamment sous John Textor.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, son patron, Jean-Marc Mickeler, a distribué les bons points pour le travail effectué par les Lyonnais. "La nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect. La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l'histoire récente du football professionnel français, a-t-il insisté. C'est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement."

Mesures allégées en décembre

En décembre 2025, l'actuel 3e de Ligue 1 avait passé l'examen de la Direction nationale du contrôle de gestion de manière positive. Les mesures qui pesaient sur lui avaient été allégées. Qu'en sera-t-il cet été ? Il ne devrait a priori pas avoir de mauvaise surprise. Surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Mais les ennuis ne sont pas derrière lui pour autant. L'OL aura encore besoin de quelques années, et d'un changement de propriétaire, afin d'aller mieux financièrement.