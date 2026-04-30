Les efforts de l'OL salués par la DNCG

L'équipe dirigeante de l'OL a reçu les félicitations de la DNCG. Son patron a apprécié les efforts fournis par le club, notamment au sujet de la masse salariale.
En 2024-2025, l'OL a perdu plus de 200 millions d'euros. L'exercice en cours devrait lui aussi être déficitaire, mais dans des proportions bien moindres. En attendant de connaître le bilan semestriel pour juillet à décembre 2025, les efforts ont été loués par la DNCG. Ce qui n'est pas rien quand on se remémore les déboires du club avec l'instance, notamment sous John Textor.
Dans un entretien accordé à L'Équipe, son patron, Jean-Marc Mickeler, a distribué les bons points pour le travail effectué par les Lyonnais. "La nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect. La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l'histoire récente du football professionnel français, a-t-il insisté. C'est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement."
Mesures allégées en décembre
En décembre 2025, l'actuel 3e de Ligue 1 avait passé l'examen de la Direction nationale du contrôle de gestion de manière positive. Les mesures qui pesaient sur lui avaient été allégées. Qu'en sera-t-il cet été ? Il ne devrait a priori pas avoir de mauvaise surprise. Surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Mais les ennuis ne sont pas derrière lui pour autant. L'OL aura encore besoin de quelques années, et d'un changement de propriétaire, afin d'aller mieux financièrement.
Merci Monsieur Mickeler ! Je vous ai détesté mais désormais je vous adore ! C'est en partie grâce à vous et votre structure que notre OL est encore en vie aujourd'hui ! 🙂
Idem 😂
Facile à gérer. Seul textor ne comprenait pas xD
Salut badgone91
Certes la DNCG est là pour ça.
Cela ne l’empêche pas d’être un arriviste opportuniste qui a placé sa fille au QSG, que c’est une commission aux deux poids deux mesures et que la personne la plus clairvoyante c’est Seguin qui l’a créé.
On idéalise les gens un peu. Meme Kang on va finir par croire qu’elle est là pour faire du social.
Salut cave
Toujours a contre carré un truc positif
C'est le principe des gauchistes, tu veux te rabibocher avec Tonga ? 😂😉
Salut Cave,
Je t'avoue que je ne connais pas sa vie en détail, mais sur le principe je remercie la DNCG 🙂
Bonjour Cavegone,
Pourquoi toujours personnaliser ? Le mec peut être arriviste, antipathique (n’oublions pas qu’il est auditeur financier) ou vegan, ça ne change rien à la compétence et la communication de la DNCG.
La DNCG a été huée par Textor et par beaucoup d’entre nous, les faits ont donné raison à qui? J’ai l’impression même qu’il nous donne une période de grâce parce qu’on est des bons élèves.
Wouarf...
Les supporters lyonnais peuvent remercier la DNCG d'avoir incité les investisseurs à changer de patron et donc d'épargner la descente en L2, comme les lyonnais croyants remercient la protection, considérée divine faites par Marie, d'avoir protégé la ville de Lyon en 1643 de la peste...
Mais il est vrai que toi, tu croyais en Textor et ne croyait pas en la descente...Après ta haine farouche du PSG version Qatar occulte peut-être la détestation logique que les supporters devraient avoir envers John, et ne pas tout mélanger en parlant de la fille du monsieur et du potentiel copinage avec le PSG, et en en faisant un levier de contestation et te permettant ainsi de mettre en porte-à-faux les choix de la DNCG et de ce fait l'intérêt de cet organisme...
Bravo Madame KANG une femme performante et qui, grâce à ses compétences et ses qualités managériales nous permet d’être optimiste sur le devenir de l OL. J’espère qu’elle restera à la tête de l OL. De plus, elle sait s’entourer de collaborateurs performants ce qui est l’une des principales qualités d’un grand manager.