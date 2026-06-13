Coupe du monde : prêté par l'OL, l'Américain Matt Turner victorieux

Remplaçant avec les États-Unis, Matt Turner a le sourire. Son équipe a facilement dominé le Paraguay pour son entrée dans le Mondial.

Certes, il n'a jamais porté le maillot de l'OL. Mais officiellement, Matt Turner appartient bien au club lyonnais, qui l'a prêté au New England Revolution. Une bonne chose pour le gardien, qui profite d'une saison relativement réussie (3 clean-sheets en 14 apparitions) pour figurer dans le groupe américain pour la Coupe du monde. Un événement particulier, car à domicile pour cette nation qui a idéalement commencé son tournoi.

Impossible de qualifier autrement la victoire 4 à 1, toute en maîtrise, des États-Unis face au Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi. Forts dans les duels, muselant les Paraguayens dans leur camp, notamment en première période, les hommes de Mauricio Pochettino menaient 3-0 à la pause, avec notamment un doublé du Monégasque Folarin Balogun. Giovanni Reyna a conclu la partie pour le 4-1 à la 90e+8.

Prochain match contre l'Australie

Matt Turner (31 ans) est resté sur le banc, un autre Matt, Freese, étant le numéro 1. Avant le duel entre l'Australie et la Turquie, le pays hôte prend les commandes de la poule D. Prochain rendez-vous le vendredi 19 juin pour la Team USA, qui défiera les Australiens. Avec déjà une possibilité de se qualifier pour les 16es de finale.