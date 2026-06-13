Dans trois jours, la France affrontera le Sénégal pour entamer le Mondial. Le Sénégalais Moussa Niakhaté est impatient d'en découdre.

Quelques duels intéressants vont rythmer la première journée de la Coupe du monde. Parmi eux, le France - Sénégal du 16 juin (21 heures) tient une place particulière. Une belle affiche entre deux nations qui ont des ambitions dans la compétition. Moussa Niakhaté, natif de Roubaix, aura pour la première fois de sa carrière internationale (31 capes) l'opportunité de défier son pays de naissance.

En souvenir de 2002

Ce qui confère à cette confrontation un petit quelque chose en plus. "C'est évidemment particulier car nous sommes beaucoup de binationaux. Puis il y a des amis aussi de l'autre côté. Des joueurs qu'on a croisés plusieurs fois, que ce soit en tant que coéquipiers ou adversaires. Sur le plan sportif, c'est un top rendez-vous, il n'y a pas meilleur match pour rentrer dans le tournoi face à cette magnifique équipe, a déclaré le défenseur au micro de beIN Sports. À nous de tout donner pour rééditer l'exploit de 2002."

Évidemment, cela nous renvoie à cette rencontre d'ouverture de la compétition à Séoul lors du Mondial 2002 en Corée du Sud. Ce jour-là, Papa Bouba Diop avait offert une victoire historique aux Sénégalais contre des Bleus tenants du titre (0-1). 24 ans après, les Lions de la Teranga et le footballeur lyonnais espèrent bien marcher dans les pas de leurs aînés.