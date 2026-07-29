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Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone - OL Lyonnes.
Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone – OL Lyonnes. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Entraînement public, amicaux, stage… le programme estival d’OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • De retour à l'entrainement depuis lundi, les joueuses d'OL Lyonnes ont un peu plus d'un mois de préparation avant la reprise de la Première Ligue. Un mois qui s'annonce intense avec comme premier rendez-vous la séance ouverte au public ce vendredi 31 juillet (10h).

    La coupure a été longue et les joueuses d'OL Lyonnes ne vont certainement pas s'en plaindre. Ce n'est pas tous les étés qu'aucune compétition internationale n'est au programme et les coéquipières de Wendie Renard ont pu profiter de presque deux mois de repos pour certaines. Seulement, le temps des vacances est terminé et les Fenottes ont fait leur retour au GOLTC lundi. Après une batterie de tests physiques, elles vont goûter à nouveau aux joies de toucher le ballon, avec notamment un premier entraînement ouvert au public. Il se tiendra ce vendredi 31 juillet à 10h et ce sera l'occasion de voir à l'œuvre les nouvelles recrues lyonnaises (Rytting Kaneryd, Weir, Grohs et Paralluelo).

    Le stage à Herzogenaurach comme ciment de la saison à venir

    Cette rencontre publique sera la seule de l'été avant le match amical contre le London City Lionesses le 29 août prochain (15h). En effet, OL Lyonnes disputera certes trois autres amicaux, mais tous seront à huis clos à Décines (8 août contre la Real Sociedad) ou en Allemagne (16 août contre Francfort et 21 août contre Aston Villa). Ces deux rencontres s'intégreront dans le traditionnel stage estival qui se tiendra à l'Adidas Campus, comme la saison dernière. Après quatre amicaux, il sera enfin l'heure de lancer la compétition avec la première journée de Première Ligue à Fleury, le 4 septembre prochain.

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