OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Openda

Nouvel attaquant de l’OL pour la saison à venir, Loïs Openda a expliqué une des raisons de son choix. Comme pour de nombreuses recrues, le discours tenu par Paulo Fonseca a séduit le Belge.
L’OL tient enfin son numéro 9 et c’est une bonne nouvelle avant la Ligue des champions. Si les automatismes ne seront pas très travaillés puisque l’attaquant ne devrait pas être de la partie ce mercredi à Cadix, Loïs Openda vient enlever une belle épine du pied au mercato estival lyonnais. À 26 ans, le Belge vient se relancer dans la capitale des Gaules quand la direction de l’OL a une nouvelle fois usé de la stratégie du prêt pour s’offrir un attaquant expérimenté, sans avoir à dépenser une fortune. Une stratégie à court terme certes, mais qui peut être gagnant-gagnant pour tout le monde sur les dix prochains mois. Au sein du club septuple champion de France et dans une Ligue 1 qu’il connait bien, Loïs Openda espère retrouver le chemin du but, après une saison plus que compliquée à la Juventus Turin.
"On a eu une bonne connexion"
Pour ce faire, Paulo Fonseca devra le mettre dans les meilleures dispositions, mais il semblerait que le discours du coach a fait mouche. Parmi les raisons de son choix de venir à l’OL, le Diable Rouge n’a pas caché que la présence du Portugais y était pour beaucoup. "J’ai eu une très bonne discussion avec le coach. On s’est eu pas mal de fois au téléphone. Il était en vacances et il a pris le temps de me parler, pour m’expliquer comment il voulait m’utiliser, de l’importance que je pouvais avoir en venant ici, a détaillé le Belge dans son interview d’arrivée au club. On a eu une bonne connexion et ça fait plaisir. Il m’attendait avec impatience, comme j’attendais avec impatience de signer ici."
Si Paulo Fonseca reçoit à raison des critiques sur certains aspects tactiques, force est de constater que sa présence semble faciliter plus d’une arrivée depuis maintenant dix-huit mois.
On ne dira jamais assez l'importance de Fonseca dans le processus de recrutement et l'attractivité qu'il suscite auprès des joueurs sélectionnés par Matthieu Louis Jean.
Je n'ai pas souvenir d'un entraineur de l'OL qui s'impliquait aussi souvent dans la réussite des recrutements.
J'espère qu'on le gardera encore longtemps