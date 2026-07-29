OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Openda

Nouvel attaquant de l’OL pour la saison à venir, Loïs Openda a expliqué une des raisons de son choix. Comme pour de nombreuses recrues, le discours tenu par Paulo Fonseca a séduit le Belge.

L’OL tient enfin son numéro 9 et c’est une bonne nouvelle avant la Ligue des champions. Si les automatismes ne seront pas très travaillés puisque l’attaquant ne devrait pas être de la partie ce mercredi à Cadix, Loïs Openda vient enlever une belle épine du pied au mercato estival lyonnais. À 26 ans, le Belge vient se relancer dans la capitale des Gaules quand la direction de l’OL a une nouvelle fois usé de la stratégie du prêt pour s’offrir un attaquant expérimenté, sans avoir à dépenser une fortune. Une stratégie à court terme certes, mais qui peut être gagnant-gagnant pour tout le monde sur les dix prochains mois. Au sein du club septuple champion de France et dans une Ligue 1 qu’il connait bien, Loïs Openda espère retrouver le chemin du but, après une saison plus que compliquée à la Juventus Turin.

"On a eu une bonne connexion"

Pour ce faire, Paulo Fonseca devra le mettre dans les meilleures dispositions, mais il semblerait que le discours du coach a fait mouche. Parmi les raisons de son choix de venir à l’OL, le Diable Rouge n’a pas caché que la présence du Portugais y était pour beaucoup. "J’ai eu une très bonne discussion avec le coach. On s’est eu pas mal de fois au téléphone. Il était en vacances et il a pris le temps de me parler, pour m’expliquer comment il voulait m’utiliser, de l’importance que je pouvais avoir en venant ici, a détaillé le Belge dans son interview d’arrivée au club. On a eu une bonne connexion et ça fait plaisir. Il m’attendait avec impatience, comme j’attendais avec impatience de signer ici."

Si Paulo Fonseca reçoit à raison des critiques sur certains aspects tactiques, force est de constater que sa présence semble faciliter plus d’une arrivée depuis maintenant dix-huit mois.