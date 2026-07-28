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Duje Caleta-Car lors d'OL - RWDM Brussels
Duje Caleta-Car lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Caleta-Car a également fait son retour au GOLTC

  • par David Hernandez

    • Prêté la saison passée par l'OL à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car n’a pas été conservé par le club espagnol. Après une Coupe du monde passée sur le banc, le défenseur croate a fait son retour à Décines lundi.

    Il est typiquement l’exemple du joueur dont l’OL aurait bien aimé trouver un point de chute très rapidement. Le club lyonnais espérait d’ailleurs que la Real Sociedad lève l’option d’achat prévue dans son prêt, mais Duje Caleta-Car n’est finalement resté qu’une saison dans le Pays basque. Malgré un statut de titulaire, la formation espagnole n’a pas jugé bon de s’attacher définitivement les services du Croate. Et ce n’est pas une Coupe du monde passée sur le banc cet été qui a permis de faire monter la cote du défenseur.

    Une préparation avec le groupe pro avant un départ ?

    Alors, en attendant de lui trouver un nouveau point de chute, que ce soit par un transfert ou un nouveau prêt, l’OL a de nouveau accueilli Caleta-Car pour sa reprise de l’entrainement. En vacances après le Mondial, le central de bientôt 30 ans a fait son retour au GOLTC ce lundi, en même temps que Moussa Niakhaté. Reste maintenant à savoir quelle sera son utilisation. On a pu voir depuis le début de la préparation estivale que Paul Akouokou et Mahamadou Diawara s’entraînent avant tout avec la réserve, ne faisant pas partie des plans de Paulo Fonseca. En sera-t-il de même pour Duje Caleta-Car qui n’a pas vocation à rester à l’OL ?

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