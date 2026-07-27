Rendez-vous mi-septembre pour la réserve d'OL Lyonnes. Elle entamera sa saison en D3 par la réception du Puy-en-Velay. Ce sera également son adversaire pour le dernier match de la saison.

Les équipes de niveau national connaissent leur programme. Ces derniers jours, la Fédération française de football a communiqué sur le calendrier des différents championnats. Pour OL Lyonnes, cela concerne notamment les U19 et la réserve, en D3. Nous savions déjà quels seraient les adversaires du groupe de Julien Perney, 3e l'an dernier à ce même niveau de compétition. On retrouvera notamment Marseille 2, Montpellier 2, Clermont, Bordeaux ou encore Troyes. Mais ce sera bien le Puy-en-Velay qui sera au menu pour la première journée.

Les matchs face à l'OM prévus les 4 octobre et 21 février 2027

Ce match aura lieu le 13 septembre, date de lancement de la D3. Les Fenottes, dont l'effectif a beaucoup bougé, recevront les Ponotes, puis leur rendront visite le 30 mai 2027 pour la J22, la dernière rencontre de l'exercice 2026-2027. Les confrontations face à l'OM auront lieu les 4 octobre (domicile) et 21 février 2027 (extérieur). Les duels contre les Clermontoises, eux, se dérouleront les 8 novembre et 21 mars 2027 (extérieur). L'ensemble du calendrier est à découvrir en suivant ce lien.

Les jeunes Lyonnaises ont repris le chemin de l'entraînement lundi 20 juillet, avec donc pratiquement deux mois pour préparer ces échéances.