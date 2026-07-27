OL Lyonnes : jour de reprise avec toutes les recrues

En ce lundi 27 juillet, le groupe d’OL Lyonnes est convié au GOLTC pour la reprise de l’entraînement. Jonatan Giraldez va composer avec un effectif qui a connu quelques changements durant l’intersaison.

Pour certaines, cela fait deux mois. Pour d’autres, un peu moins en raison des rendez-vous internationaux. Néanmoins, la coupure estivale a été assez longue pour les joueuses d’OL Lyonnes. Sacrées championnes de France le 30 mai dernier, elles ont largement eu le temps de couper et de recharger les batteries en vue du nouvel exercice qui se profile. Il débutera le 2 septembre prochain avec un déplacement à Fleury pour la première journée de Première Ligue. Avant de penser à ce retour à la compétition, il y a une préparation à faire et elle débute dès ce lundi 27 juillet pour Wendie Renard et ses coéquipières.

Premiers pas pour les recrues

Si les premiers jours vont être consacrés aux tests physiques pour savoir qui a bien fait ses devoirs ou non, les Fenottes se remettront vite dans le bain avec du travail technique et tactique. Il le faudra avec tous les changements opérés durant l’été entre départs et arrivées. Ce lundi marquera d’ailleurs les présentations entre le groupe de Jonatan Giraldez présent l’an passé et les nouvelles recrues estivales. Avant un premier bain de foule ce vendredi 31 juillet avec une séance d’entraînement ouverte au public.