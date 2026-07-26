Mercato : si l’OL doit vendre, il prospecte aussi pour le couloir droit

Après la signature en prêt de Loïs Openda, l’OL va surtout chercher à vendre. Toutefois, la cellule de recrutement continue à prospecter pour renforcer le couloir droit de la défense.

Après la fin de la saison dernière, la direction sportive de l'OL avait été plutôt claire. Face à un troisième tour préliminaire de Ligue des champions qui allait vite arriver dans l'été, l'objectif était de rapidement donner à Paulo Fonseca un effectif compétitif et des solutions. Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement ont plutôt tenu parole avec quatre recrues actées et une cinquième (Loïs Openda) qui ne devrait plus tarder. Seulement, comme l'a rappelé Paulo Fonseca, le club lyonnais a désormais "besoin de vendre pour pouvoir signer un joueur". L'heure est donc au dégraissage, mais cela n'empêche pas l'OL de travailler sur des pistes pour le mois d'août qui risque de s'annoncer bouillant. Le poste de numéro 9 dorénavant pourvu, le club va à présent s'attaquer à d'autres dossiers pour renforcer l'effectif.

Un remplaçant à Maitland-Niles ou une doublure ?

Fonseca a parlé d'un "autre milieu, plus physique", mais les chantiers sont nombreux. À commencer par celui de la défense. Comme évoqué par L'Équipe, l'OL aimerait bien renforcer le couloir droit. Ainsley Maitland-Niles souffle le chaud et le froid et, malgré une bonne prestation contre Wolfsburg, il est loin d'être l'assurance tout risque. Sa doublure, Steeve Kango, n'affiche que six matchs en professionnel et a montré durant la présaison qu'il est encore vert sur certains points. Cela semble donc être un dossier qui risque d'animer la fin du mercato, même si rien n'est encore concret ou avancé pour le moment.