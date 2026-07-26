Ligue 1 : l’OL se déplacera au Paris FC le 12 septembre à 20h45

En attendant la programmation de la J3 par rapport aux qualifications européennes, l’OL sait quand il se rendra à Paris pour affronter le PFC lors de la quatrième journée de Ligue 1. Le déplacement au stade Jean-Bouin se tiendra le samedi 12 septembre à 20h45.

Depuis la saison passée, les supporters de clubs de Ligue 1 peuvent anticiper un minimum leur déplacement ou tout simplement leur week-end sportif. Avec un seul diffuseur qu'est Ligue 1+, les programmations se font avec bien plus d'avance que les saisons précédentes. La saison 2026-2027 n'y échappe pas puisque l'OL sait depuis déjà plusieurs semaines quand il affrontera Toulouse et Le Havre pour les premières journées en août. Pour ce qui est de la troisième journée, il faudra patienter encore un peu car la LFP attend certainement de savoir quel sera l'avenir européen des Lyonnais avec la Ligue des champions ou la Ligue Europa. De quoi ajuster le calendrier puisque l'entrée en lice en C1 se ferait les 8 et 9 septembre.

Un match spectaculaire la saison passée

Alors, à défaut de savoir quand ils recevront Auxerre le week-end du 5 septembre, les coéquipiers de Corentin Tolisso savent qu'ils se rendront à Paris le samedi 12 septembre. Ce premier déplacement dans la capitale sera l'occasion d'affronter le Paris FC lors de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura lieu dans le désormais traditionnel multiplex du samedi soir (20h45) sur Ligue 1+. La saison passée, le voyage au stade Jean-Bouin avait donné lieu à un match riche en buts et en rebondissements puisque l'OL menait 3-0 jusqu'à l'heure de jeu avant d'être réduit à dix avec le rouge d'Abner et de voir le PFC recoller à 3-3.