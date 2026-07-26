Actualités
Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : l’OL se déplacera au Paris FC le 12 septembre à 20h45

  • par David Hernandez

    • En attendant la programmation de la J3 par rapport aux qualifications européennes, l’OL sait quand il se rendra à Paris pour affronter le PFC lors de la quatrième journée de Ligue 1. Le déplacement au stade Jean-Bouin se tiendra le samedi 12 septembre à 20h45.

    Depuis la saison passée, les supporters de clubs de Ligue 1 peuvent anticiper un minimum leur déplacement ou tout simplement leur week-end sportif. Avec un seul diffuseur qu'est Ligue 1+, les programmations se font avec bien plus d'avance que les saisons précédentes. La saison 2026-2027 n'y échappe pas puisque l'OL sait depuis déjà plusieurs semaines quand il affrontera Toulouse et Le Havre pour les premières journées en août. Pour ce qui est de la troisième journée, il faudra patienter encore un peu car la LFP attend certainement de savoir quel sera l'avenir européen des Lyonnais avec la Ligue des champions ou la Ligue Europa. De quoi ajuster le calendrier puisque l'entrée en lice en C1 se ferait les 8 et 9 septembre.

    Un match spectaculaire la saison passée

    Alors, à défaut de savoir quand ils recevront Auxerre le week-end du 5 septembre, les coéquipiers de Corentin Tolisso savent qu'ils se rendront à Paris le samedi 12 septembre. Ce premier déplacement dans la capitale sera l'occasion d'affronter le Paris FC lors de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura lieu dans le désormais traditionnel multiplex du samedi soir (20h45) sur Ligue 1+. La saison passée, le voyage au stade Jean-Bouin avait donné lieu à un match riche en buts et en rebondissements puisque l'OL menait 3-0 jusqu'à l'heure de jeu avant d'être réduit à dix avec le rouge d'Abner et de voir le PFC recoller à 3-3.

    à lire également
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Openda, une situation d'échec et une opportunité à la Endrick pour l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Ligue 1 : l’OL se déplacera au Paris FC le 12 septembre à 20h45 09:30
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Openda, une situation d'échec et une opportunité à la Endrick pour l'OL 08:45
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    OL - Mercato : Fonseca veut encore recruter au milieu 08:00
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : en vue de son transfert à l'OL, Openda ménagé par la Juventus Turin 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve affrontera Bourgoin pour lancer sa saison 25/07/26
    Michele Kang avec Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d'OL Lyonnes
    Mercato : Paralluelo portera le numéro 77 à OL Lyonnes 25/07/26
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    OL : quel bilan en préparation pour le Sparta Prague avant sa reprise du championnat ? 25/07/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 débuteront leur saison contre Torcy 25/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : l'OL et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour Openda 25/07/26
    Rémi Himbert, Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL) contre Wolfsburg
    Contre Wolfsburg, l'OL a mis fin à une longue série négative 25/07/26
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Facebook 25/07/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Mercato : l’OL a tâté le terrain avec Endrick pour un nouveau prêt 25/07/26
    Sofie Svava quitte OL Lyonnes pour Como 1907
    Mercato : Diani, Sylla, Svava, Sombath... OL Lyonnes a récupéré plus de 1,5M€ avec ces départs 25/07/26
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    OL - Wolfsburg (2-0) : Mata voit "une nette amélioration" en quinze jours 25/07/26
    Arnaud Kalimuendo, avec Rennes
    Mercato : en plus d’Openda, l’OL avait ciblé deux autres profils 25/07/26
    Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes signe le gros coup Paralluelo 25/07/26
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    OL : Khalis Merah tease un retour sur les terrains 25/07/26
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Wolfsburg (2-0) : Fofana, l'éclaircie allemande du stage 25/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut