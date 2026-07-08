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Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
Michael Gerlinger, dirigeant de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL "surpris" du refus de la LFP pour le report du match à Toulouse

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Potentiellement occupé par les barrages de la Ligue des champions, l'OL avait demandé, si le cas se présentait, de reporter sa rencontre à Toulouse le 22 août. Face à ce refus, le club se dit "surpris" par la décision de la LFP.

    Il devra déjà franchir le troisième tour (4-5 et 11 août), mais l'OL a souhaité prendre les devants. Face à la possibilité de disputer le barrage de Ligue des champions au moment de reprendre la Ligue 1, les 18-19 et 25-26 août, l'Olympique lyonnais a demandé à la LFP s'il était possible de reporter la rencontre à Toulouse en J1 le 22 août (20h45). Précisons que cela n'aurait été effectif que si les Rhodaniens atteignaient ces fameux barrages.

    "Je ne pense pas que décaler le match ferait perdre beaucoup d'abonnés à Ligue 1+"

    Mais la LFP a repoussé cette réclamation. Ce qui n'a pas franchement plu aux dirigeants. Michael Gerlinger s'est dit "surpris" par cette décision. "Il faut équilibrer les intérêts commerciaux et celui des équipes qui jouent l'Europe. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je ne pense pas que décaler le match ferait perdre beaucoup d'abonnés à Ligue 1+. Mais c'est comme ça, déclarait fataliste le directeur général ce mercredi. Nous avons essayé, et nous réessaierons, parce que nous voulons tout faire pour aider le club." Paulo Fonseca devra donc bien préparer un mois d'août costaud pour son groupe, surtout s'il passe le Q3, ce qui est son ambition.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      LELAVALLOIS - mer 8 Juil 26 à 17 h 04

      Comment pouvez-vous être surpris, le Labrune Infantino français veut la peau de l'OL ...
      Les décisions arbitrales en défaveur de Lyon vont continuer ...
      Seul le QSG bénéficie de traitements de faveur, on appelle cela : petits arrangements entre amis ...
      Labrune et Nasser cul et chemise ...

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    2. Avatar
      KIM K - mer 8 Juil 26 à 17 h 50

      Aucune surprise la LFP et la FIFA sont tellement prévisible le bédoin et le caniche ne valent pas mieux que Infantino / Mickey ou le Qatar . On retrouve d'ailleurs la même race ( provenance de Khalifi ) bizarre bizarre.

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