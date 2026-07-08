Potentiellement occupé par les barrages de la Ligue des champions, l'OL avait demandé, si le cas se présentait, de reporter sa rencontre à Toulouse le 22 août. Face à ce refus, le club se dit "surpris" par la décision de la LFP.

Il devra déjà franchir le troisième tour (4-5 et 11 août), mais l'OL a souhaité prendre les devants. Face à la possibilité de disputer le barrage de Ligue des champions au moment de reprendre la Ligue 1, les 18-19 et 25-26 août, l'Olympique lyonnais a demandé à la LFP s'il était possible de reporter la rencontre à Toulouse en J1 le 22 août (20h45). Précisons que cela n'aurait été effectif que si les Rhodaniens atteignaient ces fameux barrages.

"Je ne pense pas que décaler le match ferait perdre beaucoup d'abonnés à Ligue 1+"

Mais la LFP a repoussé cette réclamation. Ce qui n'a pas franchement plu aux dirigeants. Michael Gerlinger s'est dit "surpris" par cette décision. "Il faut équilibrer les intérêts commerciaux et celui des équipes qui jouent l'Europe. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je ne pense pas que décaler le match ferait perdre beaucoup d'abonnés à Ligue 1+. Mais c'est comme ça, déclarait fataliste le directeur général ce mercredi. Nous avons essayé, et nous réessaierons, parce que nous voulons tout faire pour aider le club." Paulo Fonseca devra donc bien préparer un mois d'août costaud pour son groupe, surtout s'il passe le Q3, ce qui est son ambition.