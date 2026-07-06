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Mercato : Johanna Rytting Kaneryd rejoint OL Lyonnes

  • par Thomas Dioudonnat

    • La footballeuse internationale suédoise de 29 ans s'engage jusqu'en 2029 avec le club lyonnais, après un passage mitigé à Chelsea.

    OL Lyonnes est particulièrement actif en ce début de mercato. Après Maria Luisa Grohs et Caroline Weir, dont les transferts ont déjà été confirmés, c'est au tour de Johanna Rytting Kaneryd de rejoindre officiellement les Fenottes.

    Un joli coup pour le club féminin ! La Suédoise dispose en effet d'une expérience importante, avec 139 matches disputés avec les Blues de Chelsea au cours des trois dernières saisons. Une régularité qui lui a permis d'engranger plusieurs titres nationaux chez nos voisins britanniques : trois championnats d’Angleterre (2023, 2024 et 2025), deux FA Cup (2023 et 2025) et deux League Cup (2025 et 2026).

    23e au classement du dernier Ballon d'Or FIFA

    Une recrue prestigieuse aussi puisque l'ailière aux 70 sélections s'est classée 23e au classement du dernier Ballon d'Or. Joueuse au profil polyvalent, Johanna Rytting Kaneryd est capable d’évoluer aussi bien dans un rôle offensif que défensif. Un renfort de choix bienvenu pour OL Lyonnes, qui devra composer avec l'absence de Kadidiatou Diani pour démarrer la saison. L'internationale française est en effet toujours sur le flanc après sa blessure au genou contractée le 2 mai dernier contre Arsenal.

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