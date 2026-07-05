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Julien Duranville (au centre) avec les Espoirs belges
Julien Duranville (au centre) avec les Espoirs belges (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)

Julien Duranville, une touche belge de plus à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Un petit groupe de Belges se forme à l'OL. Julien Duranville accompagne désormais Orel Mangala et Malick Fofana, qui maintiennent le lien avec nos voisins.

    Parmi les noms qui ont façonné et même œuvré dans le grand OL du début des années 2000, on se souvient d'Éric Deflandre. Le premier Belge du club, entre 2000 et 2004. Le latéral droit a été le précurseur, avant que Théo Defourny (il n'a pas joué avec les professionnels, mais a figuré sur le banc à trois reprises en 2013) et Jason Denayer ne lui succèdent (2018-2022). Des profils plutôt défensifs.

    Trois internationaux A

    Mais on peut également évoquer le passage express de Diego Moreira entre 2023 et 2024. Aujourd'hui, ils sont trois dans l'effectif lyonnais, dont deux ailiers. Cette saison, Malick Fofana et Julien Duranville animeront les couloirs. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a rejoint le Rhône cet été, faisant grimper à trois le nombre de Diables Rouges dans les rangs de Paulo Fonseca. Car avec Orel Mangala, il possède maintenant trois internationaux A. Les deux attaquants en sont évidemment aux prémisses de leur carrière en sélection. Le milieu, lui, a un vécu un peu plus important (23 capes).

    Rudi Garcia devrait donc être particulièrement attentif à leurs performances en Ligue 1 et en coupe d'Europe sur cet exercice 2026-2027. L'ancien entraîneur rhodanien connaît le chemin pour venir à Décines.

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