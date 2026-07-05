Mercato : l'OL s'est armé en vue de la Ligue des champions

Alors que la nouvelle saison vient à peine de démarrer, l'OL a déjà recruté dans toutes les lignes. De quoi bien préparer le 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

C'est ce qui s'appelle anticiper. Le mercato a débuté le 15 juin, la nouvelle saison le 1er juillet, et l'OL a déjà bouclé quelques dossiers chauds de son mercato. Il en reste encore évidemment, comme celui de l'avant-centre, et d'autres selon les départs. Mais avec déjà cinq recrues, dont la levée de l'option d'achat de Noham Kamara, il s'est montré actif. Au total, il a déboursé environ 22 millions d'euros, sans les bonus, pour se renforcer dans toutes les lignes.

Devant, Kaïl Boudache est venu libre et Julien Duranville espère se relancer. Deux espoirs sur les ailes qui accompagneront Ernest Nuamah et Malick Fofana, notamment. Dans l'entrejeu, l'Olympique lyonnais a acquis un milieu capable de courir énormément et de récupérer des ballons, Mads Bidstrup. Au poste de latéral gauche, il fait le pari Mohamed Ouédraogo, un défenseur assez offensif, qui s'engage, mais encore assez brut.

Un mois pour être d'attaque

Bien sûr, on a toujours des interrogations à plusieurs postes. À droite, est-ce qu'Ainsley Maitland-Niles va rester à un an de la fin de son contrat ? Qui sera l'attaquant ? Pavel Šulc ? Les Rhodaniens cherchent à trouver la bonne pioche pour densifier ce secteur de jeu. Dénichera-t-il la "perle rare" avant début août ? Ce sera intéressant puisque son exercice 2026-2027 commencera très tôt, dès le 4 ou 5 août avec le 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

Une échéance que le club ne veut pas manquer. "On travaille pour être prêts pour cet enjeu important qui va venir vite. On planche avec la direction sportive, avec Benjamin (Charier, responsable du recrutement) et Paulo (Fonseca) afin d'être compétitifs. Mon objectif est de donner à Paulo la meilleure équipe possible, tout en construisant un collectif dont les supporters sont fiers", a détaillé Matthieu Louis-Jean vendredi 26 juin.

À cette date, le 4e de Ligue 1 en 2025-2026 n'avait pas officialisé les nouveaux venus de juillet. Mais les cas étaient déjà ficelés, preuve que les trois hommes étaient suivis bien en amont. Une première phase de mercato rondement menée, même si ce sont les résultats qui dicteront le bilan de cet été 2026. Le staff a en tout cas un bon mois pour bosser avec cet effectif en prévision du 3e tour. Et les mondialistes vont revenir au compte-gouttes pour densifier les rangs.

Du confort pour travailler

Une bonne nouvelle avant les étapes estivales européennes majeures. "On sait que ces matchs seront cruciaux. L'idée est d'être opérationnels le plus tôt possible afin d'être dans les meilleures dispositions. Maintenant, on doit aborder cette double confrontation avec de la confiance. Nous sommes l'Olympique lyonnais, on est habitués à ces joutes, donc ayons de l'ambition", a martelé le néo-directeur sportif.

Cela n'est pas une garantie de franchir les deux tours pour arriver en phase de classement de la C1. Mais c'est un confort non négligeable pour l'OL. Cela donne du temps aux recrues pour s'acclimater et essayer de former un début d'automatisme avec leurs compères. Maintenant, le groupe va bouger, entre les départs (il en faudra) et les arrivées. Le lot de toutes les formations. Une période tout de même plus simple à gérer lorsque tout cela a été anticipé.