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Kadidiatou Diani face à Carmona lors d'OL Lyonnes - PSG en Coupe LFFP
Kadidiatou Diani face à Carmona lors d’OL Lyonnes – PSG en Coupe LFFP (@Première Ligue)

Coupe LFFP : OL Lyonnes entamera la compétition mi-février 2027

  • par Gwendal Chabas

    • Tenant du titre, OL Lyonnes démarrera à nouveau la Coupe LFFP en quarts de finale. Rendez-vous mi-février 2027.

    La Coupe LFFP change de formule. Les poules géographiques avec des clubs de Première et de Seconde Ligue sont derrière nous. Désormais, la compétition se calque sur la Coupe d'Europe. Elle comprendra une phase de classement avec 21 formations. Ces dernières disputeront quatre rencontres. Mais tout cela ne concerne pas OL Lyonnes. En effet, le tenant du titre, comme le Paris FC et le PSG, entrera en lice en quarts de finale puisqu'il dispute la Ligue des champions.

    Finale le 10 avril 2027

    On s'intéresse donc à la phase à élimination directe, qui commencera par les barrages entre les dix premiers du classement le 27 janvier 2027. Les cinq qualifiés rejoindront alors les Européens dans le top 8. Ces quarts de finale se dérouleront mi-février 2027, les 16 et 17. Les Lyonnaises ambitionnent évidemment d'aller au bout, ce qui passera par les demi-finales (16 et 17 mars 2027).

    Les joueuses de Jonatan Giráldez visent une présence en finale le samedi 10 avril 2027. Après le trophée remporté en Côte d'Ivoire la saison passée devant le Paris Saint-Germain (1-0), l'objectif sera de le conserver pour confirmer leur hégémonie nationale.

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