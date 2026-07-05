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Julien Duranville, nouveau joueur de l’OL (@OL)

Mercato : l'OL a recruté cinq joueurs pour moins de 22 M€, hors bonus

  • par Gwendal Chabas

    • En faisant venir quatre joueurs, plus en levant l'option d'achat de Noham Kamara, l'OL a déboursé près de 22 M€ sur ce mercato. Sans compter les bonus.

    Les dirigeants ont plusieurs fois répété que c'était terminé les renforts à 20, 25 millions d'euros pour l'OL. Ce qui est en corrélation avec une situation financière à redresser dans les années à venir. Mais cela n'empêche pas d'être actif sur le marché des transferts. En effet, alors que nous sommes seulement le 5 juillet, quatre recrues ont déjà été annoncées. En outre, l'Olympique lyonnais a levé l'option d'achat de Noham Kamara suite à ses six mois en prêt.

    Montant total des opérations ? 21,8 millions d'euros, sans compter les bonus. Mads Bidstrup est jusqu'ici le joueur le plus onéreux (10,5 M€ +3), devant Julien Duranville (5 M€ +3,5). Vendredi, Mohamed Ouédraogo a signé pour 2,2 M€, plus 0,6 M€ d'éventuels incentives. Enfin, garder le jeune défenseur en provenance du PSG a coûté 4,1 M€ (+2 M€ de bonus). Kaïl Boudache, lui, a paraphé un premier contrat professionnel. Une moyenne de 4,4 M€ par tête donc, ce qui est raisonnable, comme le souhaitait Michele Kang.

    Près de 31 M€ avec bonus

    Si on prend en considération l'ensemble des incentives, la note grimpe à 30,9 M€ pour la première phase du mercato rhodanien. Du côté des ventes, on rappellera qu'Afonso Moreira a rejoint le Bayer Leverkusen pour 29,5 M€, auxquels on pourrait adosser 4,1 M€ si tous les bonus sont complétés.

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