L'OL veut assainir ses finances, voici comment

À l'OL, le rétablissement financier est aujourd'hui aussi important que le sportif. Voici le plan de l'Olympique lyonnais pour assainir sa situation sur les années à venir.

Même si l'OL avance très vite sur son recrutement, on voit bien qu'il doit anticiper au maximum afin de ne pas se retrouver coincé en fin de mercato. Surtout, on a remarqué ces 12 derniers mois un net changement de cap sur ce sujet, ce qui est en corrélation avec l'état de ses finances. Et le changement de propriétaire avec la reprise du club par Michele Kang la semaine passée ne bouleversera pas les choses, il faudra encore trouver des moyens de faire des économies.

Pas de révolution, mais vendredi, la nouvelle patronne de l'Olympique lyonnais et Michael Gerlinger, le directeur général, ont dévoilé la feuille de route pour rétablir la situation. Évidemment, et la cession d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen le prouve, les offres alléchantes pour les joueurs sont les bienvenues. Il ne faut pas se leurrer, des cas comme celui de l'ailier portugais, ou de Georges Mikautadze en 2025, ne seront plus des exceptions.

Idem sur le plan salarial, avec la fin des rémunérations "astronomiques". De toute manière, la Direction nationale du contrôle de gestion a les Rhodaniens à l'œil depuis plusieurs années. C'est encore le cas à l'été 2026, mais tout cela suit la ligne directrice fixée dans le budget 2026-2027 validé par l'instance. "Sans l'encadrement de la DNCG, nous aurions fait la même chose car cela intervient sur une stratégie raisonnable, a insisté le dirigeant allemand. On ne dépense pas davantage, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas que nous, ça touche aussi les autres formations françaises. La chute des droits TV nous impose de faire ça."

Apport de l'actionnaire et effacement d'une partie de la dette

Certes revenu dans le droit chemin, l'OL est encore en lutte avec les "cadavres" des précédentes gestions. "Pour moi, la priorité, ce n'est pas seulement le sportif. Sur ce point, il faut simplement poursuivre dans la même direction que l'an dernier. On doit trouver des moyens pour régler des problèmes que l'on a découverts l'année passée : des coûts trop élevés, un financement pas idéal et des revenus trop bas, énumérait Michael Gerlinger. On est sur la bonne voie, on a commencé à plancher sur le sponsoring et l'hospitalité. Nous avons réduit les dépenses, et l'équipe qui gère ça, avec Harry Moyal (son adjoint) en premier lieu, a bien entamé ce processus."

Maintenant, l'opération portée par Michele Kang pour devenir la propriétaire implique des modifications majeures dans la structure financière. Par exemple, elle a racheté la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco. Elle a aussi acquis les actions d'Eagle Football (88%) dont disposait Eagle Bidco pour 30 millions de dollars américains. Sans oublier un abandon de créance massif par les créanciers, dont Ares, pour un total de 232,6 millions d'euros de dette subordonnée intragroupe. Un soulagement pour l'Olympique lyonnais, qui respire ainsi davantage.

Sans compter que la femme d'affaires a injecté 31 millions d'euros suite à sa prise de pouvoir, et qu'elle en prévoit 40 de plus d'ici à 2028. Le second solde étant garanti par une lettre de crédit de secours, il sera donc versé quoi qu'il arrive. Un renfort pour la trésorerie et le bilan financier des Rhodaniens. Surtout que s'ajoute à ça un accord avec les prêteurs d'OL SASU vis-à-vis notamment du remboursement du stade. Grâce à ça, "nous n'aurons pas de charges jusqu'au 1er janvier 2028", a expliqué Michele Kang.

Michele Kang ne s'interdit pas de chercher d'autres partenaires

Celle qui détient également OL Lyonnes n'en a toutefois pas terminé avec son travail d'assainissement. "Il y a une valeur fondamentale que l'on n'a pas complètement utilisée, que l'on n'a pas pleinement exploitée. Je pense qu'avec un nouveau management et la bonne direction, nous pouvons y arriver. Il y a des dettes, beaucoup de parties prenantes et des contraintes importantes, donc c'est un défi. Je pense que ce serait irresponsable que je ne regarde pas d'autres sources, options ou l'expertise dont on a besoin, a-t-elle confié. Surtout si cela nous aide à mettre en place notre plan. Mais pour l'instant, il n'y en a pas."

Un pari pour l'Américaine, qui a vu là une "opportunité" de faire repartir une entreprise qui allait droit dans le mur. Pour la redresser, elle promet "d'installer les meilleures personnes à leur poste et de les laisser travailler." En effet, elle ne pourra pas s'en sortir sans une réussite sportive, cela semble évident. "Si on a la chance d'atteindre la Ligue des champions, cela accélérerait la restructuration, c'est clair. Mais on reste prudents, on se donne le temps jusqu'à 2028", a exposé Michael Gerlinger. Paulo Fonseca et ses troupes savent donc ce qu'elles ont à faire début août.