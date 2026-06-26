L'OL a pris connaissance ce vendredi de la décision de la DNCG après son passage devant la commission mardi. Un rendez-vous particulièrement attendu après les bouleversements de ces dernières heures à la tête du club.

Le dossier lyonnais a pris une nouvelle dimension avec la prise de contrôle de l'OL par Michele Kang. L'Américaine, déjà présidente du club, est devenue l'actionnaire majoritaire après le rachat des parts détenues par John Textor. Ce changement de gouvernance a occupé une place importante lors de l'audition menée mardi devant la DNCG. En effet, le passage des Rhodaniens s'est apparenté à une véritable audition de reprise, avec la présentation du nouveau projet porté par la femme d'affaires.

Un budget à suivre

La nouvelle propriétaire de l'Olympique lyonnais a notamment apporté des garanties financières aux instances afin d'accompagner la restructuration des 4es de Ligue 1. Le rachat intervenu ces derniers jours a toutefois pu nécessiter l'étude d'éléments complémentaires par le "gendarme financier". Qui en a finalement conclu le verdict suivant : "un encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club". Lors de son précédent audit, en décembre 2025, il s'en était sorti avec la même mesure, mais avec la subtilité qu'elle est cette fois-ci expliquée par les modifications à la tête des septuples champions de France.

Autrement dit, l'OL devra suivre la ligne de conduite qu'il a présentée à l'instance mardi, et ne pas s'en écarter. En revanche, et contrairement à Marseille, il n'a pas écopé d'une régulation des indemnités de mutations. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fera des folies sur le mercato, on l'a bien compris.