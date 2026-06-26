Quelques jours après le passage devant la DNCG et l'annonce de la prise de pouvoir de Michele Kang, l'OL organise une conférence de presse. L'Américaine sera accompagnée du directeur général, Michael Gerlinger. Un rendez-vous à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.
Edit : la conférence est décalée à 18h
Du retard ?
C’est le Président de l’OM qui doit allumer la caméra?
Je pense que c ‘est lié à la décision de la DNCG qui vient de tomber . Communication à revoir en improvisé
Sûrement un changement de programme pour inclure le communiqué de la DNCG
Mais d'où il sort ce traducteur ?
C'est extrêmement pénible à le suivre.
Y a pas de micro pour les intervenants dans la salle ?...