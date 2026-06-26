OL : suivez la conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Quelques jours après le passage devant la DNCG et l'annonce de la prise de pouvoir de Michele Kang, l'OL organise une conférence de presse. L'Américaine sera accompagnée du directeur général, Michael Gerlinger. Un rendez-vous à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

    Edit : la conférence est décalée à 18h

    6 commentaires
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      Monark - ven 26 Juin 26 à 17 h 41

      Du retard ?

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    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 26 Juin 26 à 17 h 47

      C’est le Président de l’OM qui doit allumer la caméra?

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    3. Avatar
      Monark - ven 26 Juin 26 à 17 h 49

      Je pense que c ‘est lié à la décision de la DNCG qui vient de tomber . Communication à revoir en improvisé

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    4. OLVictory
      OLVictory - ven 26 Juin 26 à 17 h 58

      Sûrement un changement de programme pour inclure le communiqué de la DNCG

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    5. janot06
      janot06 - ven 26 Juin 26 à 18 h 11

      Mais d'où il sort ce traducteur ?
      C'est extrêmement pénible à le suivre.

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    6. janot06
      janot06 - ven 26 Juin 26 à 18 h 17

      Y a pas de micro pour les intervenants dans la salle ?...

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