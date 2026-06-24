Le 24 juin 2025, la DNCG rétrogradait l'OL administrativement lors de son premier passage estival. Finalement sauvé en appel, il est reparti d'une feuille blanche ou presque. Un an plus tard, Michele Kang s'apprête à pousser Eagle Football dehors.

"Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel." Ces mots sont signés Michele Kang, et il faut bien avouer qu'ils prennent un tout autre sens aujourd'hui. En ce 24 juin 2026, l'occasion nous est offerte de regarder en arrière. Voilà tout juste douze mois, le 24 juin 2025, la DNCG infligeait à l'OL une relégation administrative pour l'ensemble de ses manquements sous la direction de John Textor. Un coup de tonnerre qui a eu plus qu'un effet papillon sur l'institution.

Depuis, tout ou presque a changé. Le 30 juin 2025, Michele Kang devenait la présidente de ce bateau à la dérive. Michael Gerlinger succédait à Laurent Prud’homme comme directeur général du club. Le 9 juillet, alors que tout un peuple retenait son souffle, la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion annulait la décision en première instance pour maintenir l'Olympique lyonnais dans l'élite. Un soulagement qui devait s'accompagner de bouleversements profonds.

La suite, vous la connaissez. Des départs, une réduction massive de la masse salariale, une autre stratégie de recrutement, pour achever la saison 2025-2026 à la 4e place et un John Textor sur la touche. Des regrets tout de même, avec ce 8e de finale de Ligue Europa perdu contre le Celta de Vigo et le quart de finale de Coupe de France contre Lens (2-2, 4-5 tab). Une année de remise à plat qui a dans l'ensemble porté ses fruits, mais avec la découverte de cadavres dans le placard qui ont été le fil rouge de cet exercice.

Une année décisive loin des terrains

Car si le terrain était très important, les actions qui ont eu lieu en dehors du rectangle vert l'étaient presque davantage. Et d'ailleurs, elles ne sont pas terminées. Rappelons que les Rhodaniens ont porté plainte contre X le 9 juin dernier pour "une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière". L'affacturage pour des transferts est encore au cœur du litige.

Dernier rebondissement de cette année pas comme les autres, la prise de contrôle attendue de Michele Kang, qui, si l'OL reste bien en Ligue 1, deviendra la principale actionnaire. Elle fera l’acquisition de 87,8% du capital d’Eagle Football Group pour devenir la maîtresse à bord, poussant l'entité EFG dehors. On retrouverait alors le OL Groupe de l'ère Jean-Michel Aulas. Une sorte de retour à la normale, éloignée de la multipropriété.

La première pierre vers une situation apaisée. "Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction", confirmait la femme d'affaires. "Son engagement nous encourage à poursuivre tous les profonds changements que nous avons amorcés pour que notre club soit toujours plus fort. Nous avons remis l’Olympique lyonnais sur la bonne voie, permettant à notre cellule sportive de travailler sereinement. Avec Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Paulo Fonseca (entraîneur), nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de l’investissement personnel de Michele", promettait Michael Gerlinger.

Encore du chemin à accomplir

Maintenant, le travail est loin d'être terminé. Déjà, il faut entériner définitivement ce basculement de l'actionnariat dans les jours à venir. Ensuite, la période de vaches maigres va se poursuivre, car le redressement financier, certes bien engagé, sera long. "Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts", prévenait d'ailleurs l'Américaine. Au moins, le navire s'est-il éloigné de l'énorme tempête qui a failli l'emporter à l'été 2025.

En un an, il a déjà remonté une belle partie de la pente, peut-être la plus ardue. Désormais, après ce mardi 23 juin 2026 qui restera lui aussi dans l'histoire, il se tourne vers l'avenir ? De quoi sera-t-il fait ? Difficile à prédire, mais au moins, l'OL repart sur des bases semble-t-il plus saines, et assurément en meilleure posture que lors de la saison précédente.