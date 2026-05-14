Mercato : le cas Igor Jesus entre l'OL et Botafogo se précise

Voilà une affaire dont l'OL se serait bien passé. Aujourd'hui, il est en litige avec une société d'affacturage pour le transfert "fantôme" d'Igor Jesus, ancien joueur de Botafogo.

C'est l'exemple typique de ce qui n'allait pas dans la multipropriété "made in John Textor". Mercredi soir, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a publié son rapport financier semestriel de juillet à décembre 2025. Un document déjà en partie partagé mardi, mais ici beaucoup plus complet. Plusieurs informations, plus ou moins déjà connues, nous en apprennent beaucoup sur la "relation" entre l'Olympique lyonnais et Botafogo.

Igor Jesus aurait pu être le plus gros transfert de l'OL

Ainsi, le club français est aujourd'hui en litige avec PRPF, une société d'affacturage. Cette dernière prétend avoir acquis auprès de Botafogo une créance sur OL SASU en lien avec le transfert d’un joueur, Igor Jesus, du Brésil au 4e de Ligue 1. Évidemment, cette opération n'a jamais eu lieu. Mais suite à cet accord passé avec Fogo', PRPF réclame 42,3 M€ aux Rhodaniens. Ce qui serait, ironiquement, le mouvement le plus cher de leur histoire. Ils contestent "devoir quelconque somme" et tout cela se réglera devant les juridictions commerciales londoniennes. Précisons qu'EFG n'a rien provisionné sur ce dossier dans ses comptes.

Un cas qui illustre la défiance d'Eagle Football Group vis-à-vis de la formation brésilienne. Il la qualifie même de "client douteux". Au 31 décembre 2025, l'OL SASU détient sur Botafogo des créances d'un montant brut total de 133,2 M€. Elles se composent majoritairement, à hauteur de 124,8 M€, de dettes relatives à des transferts de joueurs (Jeffinho, Luiz Henrique, Jair Paula, Thiago Almada, Igor Jesus, Amin Sarr).

Le cas Jefferson Savarino

Une autre créance financière de 8,2 M€ correspond à un prêt de l'Olympique lyonnais à la filiale brésilienne OL LTDA, qui a reprêté cet argent à l'institution basée à Rio de Janeiro. Ce qui interroge d'ailleurs. Enfin, autre point, une immobilisation incorporelle d'un montant de 7,6 M€ avait été intégrée aux comptes du 30 juin 2025, de quoi permettre à l'OL d'obtenir des droits économiques futurs de Jefferson Savarino.

Son transfert vers la Ligue 1 "avait fait l'objet d'une convention avec Botafogo". Sauf qu'il a été vendu en janvier 2026 pour 6,4 M€ à... Fluminense, le tout sans en informer le club installé à Décines. Celui-ci envisage d'émettre une créance potentielle de 3,5 M€ sur l'opération, mais elle n'est pas inscrite pour l'instant en l'absence de droit contractuel suffisamment formalisé. Autrement dit, il lui sera difficile de retrouver cet argent.

À ce jour, la dépréciation s'élève à 86 M€

À présent, EFG ne s'attend plus à retrouver ces sommes. Entre la situation d'Eagle Bidco (placé sous administration judiciaire) et celle de Botafogo, il ne se fait guère d'illusions. Néanmoins, il a dressé la liste des quatre scénarios possibles dans ce dossier bourbier : "insolvabilité / restructuration forcée avec recouvrement nul", "arrivée à Fogo' d'un repreneur ne reprenant que 30% des créances existantes" ou "50% des dettes". Dans le meilleur des cas, un investisseur solide lui permet de recouvrir l'intégralité de ses créances vis-à-vis de l'Olympique lyonnais. Une dépréciation s'établissant à 86,2 M€ au total.