Ayant fait le choix de rejoindre l'OL pour augmenter ses chances de disputer la Coupe du monde 2026, Endrick n'est plus qu'à quelques jours de réussir son pari. L'attaquant fait partie de la liste élargie du Brésil établie par Carlo Ancelotti.

Pari réussi pour Endrick ? Il faudra patienter jusqu'au 18 mai pour en avoir le coeur net. Toutefois, l'attaquant brésilien a déjà en partie réussi ce qu'il était venu chercher à l'OL. Mardi, le média brésilien Globo Esporte a dévoilé une liste élargie de joueurs présélectionnés par Carlo Ancelotti pour le Mondial américain. Et Endrick en fait partie.

L'attaquant de 19 ans, prêté par le Real Madrid, surfe sur son passage réussi entre Rhône et Saône. Depuis ses débuts en janvier, il a été décisif à seize reprises (huit buts et huit passes décisives) en seulement vingt matchs, toutes compétitions confondues. Ses performances lui avaient permis, déjà, de retrouver la Seleção lors du dernier rassemblement, en mars. Selon toute vraisemblance, il devrait être définitivement retenu par le légendaire entraîneur italien, qu'il a connu à Madrid et qui lui avait conseillé de rejoindre Lyon cet hiver.

Abner abent de la liste

Convoqué par le passé (quatre séléctions) et auteur d'une bonne saison sur le côté gauche de la défense rhodanienne, Abner ne fait pas partie de cette liste élargie. Les anciens lyonnais Bruno Guimaraes (Newcastle) et Lucas Paqueta (Flamengo), eux, y sont, et devraient porter le maillot auriverde cet été. Le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l'Ecosse dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet.