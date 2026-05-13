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Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Corentin Tolisso (OL) : "Ma meilleure saison comme professionnel"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Élu dans l’équipe-type de la saison de Ligue 1, Corentin Tolisso n’a pas boudé son plaisir. S’il espère finir en apothéose dimanche contre Lens, le capitaine de l’OL estime avoir vécu sa meilleure saison depuis ses débuts chez les pros.

    Il a beau avoir gagné une Ligue des champions, une Coupe du monde, il semblerait que le cœur l’emporte sur tout le reste. À 31 ans, Corentin Tolisso semble à l’apogée de sa carrière. Encore une fois buteur contre Toulouse, le milieu de terrain a désormais inscrit quinze buts toutes compétitions confondues. Un total qui lui permet de reléguer sa saison 2016-2017 au second rang en termes statistiques. S’il n’a pas été nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Tolisso a toutefois eu le privilège de faire partie de l’équipe-type de cet exercice 2025-2026. Une satisfaction individuelle. "Je compare cette saison à ma dernière en 2016-2017 juste avant mon départ pour le Bayern Munich. Dimanche, j’ai réussi à battre mon record de buts sur une saison", a-t-il déclaré en conférence de presse après la cérémonie des trophées UNFP.

    "Je suis un peu le symbole de l'OL avec le brassard"

    Une réussite statistique à laquelle il espère y ajouter une réussite collective, malgré la contre-performance réalisée à Toulouse dimanche dernier. Cependant, durant cette dernière semaine de compétition, le message de Corentin Tolisso risque d’être clair : gagner contre Lens pour espérer un miracle et finir troisième et donc retrouver la Ligue des champions. Un discours de capitaine qu’il a pris à bras le corps depuis le début de la saison. "J’essaye d’encadrer les plus jeunes, de montrer l’exemple et j’avais surtout ce brassard de capitaine qui était très, très important pour moi. J’étais un peu le symbole de l’Olympique lyonnais et il fallait que je sois exemplaire, parfait, et c’est ce que j’ai essayé de faire. La relation avec les supporters a été bonne, j’ai essayé d’être là quand ça allait moins bien aussi. Donc avec tout ça, oui, je pense que c’est ma meilleure saison en tant que professionnel."

    Avec l’espoir qu’elle se termine de la meilleure des façons.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      ggs - mer 13 Mai 26 à 9 h 35

      Vraiment un sacré mec,
      Une belle personne

      Signaler
    2. Avatar
      FAB LE BOULAC - mer 13 Mai 26 à 10 h 13

      Fleury Dinalo est décèdé condoléances à sa famille et à tous les lyonnais

      Signaler

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