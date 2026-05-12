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Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
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OL Académie : les U17 à Clermont pour une place dans le dernier carré

  • par Gwendal Chabas

    • La saison n'est pas terminée pour les U17 de l'OL. Ils disputeront les quarts de finale du championnat dimanche. Rendez-vous à Clermont.

    Au moins se sont-ils mis en confiance avant ce choc. Dimanche, les U17 de l'Olympique lyonnais ont dominé Thionville 4 à 0 à la maison. Ils ont ainsi assuré leur présence en quarts de finale grâce à la deuxième place de la poule C. Ils finissent, après un scénario assez fou, parmi les meilleurs seconds de la saison. Maintenant, une nouvelle compétition démarre.

    Une possible demie contre Sochaux ou Angers

    Dès le 17 mai, ils iront à Clermont (match à 13 heures). Les Clermontois ont eux dominé le groupe D, mais avec seulement trois points d'avance sur leur dauphin, Cavigal Nice et l'OGCN. En cas de victoire, ils défieront le vainqueur de l'affiche Sochaux (qui a devancé les Gones d'une unité) - Angers. Ils auront d'ailleurs le privilège de recevoir en cas de présence en demi-finales.

    S'ils se qualifient, les protégés de Samy Saci disputeront le tour suivant le 31 mai. La finale, elle, aura lieu le 14 juin à Saint-Quentin, comme celle des U19 qui se tiendra la veille (ceux de l'OL n'ont pas réussi à s'inviter en play-offs). Troyes, le tenant du titre, ne défendra pas ses chances cette année.

    Les quarts de finale U17 :

    • Q1 : FC Nantes - Olympique de Marseille
    • Q2 : ES Nanterre - Paris Saint-Germain
    • Q3 : FC Sochaux-Montbéliard - Angers SCO
    • Q4 : Clermont Foot 63 - Olympique lyonnais
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