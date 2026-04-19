Victoire renversante pour les U17 de l'OL. Au terme d'une solide deuxième période, ils ont arraché le succès 2 à 1 contre Dijon dimanche.

Elle fut dure à aller chercher, mais la victoire des U17 lyonnais pourrait être déterminante dans la course aux phases finales. Ce dimanche, ils recevaient Dijon dans le cadre de la 24e journée de championnat. Dans ce sprint pour les demi-finales, les protégés de Samy Saci se devaient de l'emporter afin de maintenir la pression sur Sochaux, dont ils sont les dauphins à un point. Mais la route ne fut pas linéaire.

Le premier quart d'heure a servi de round d'observation, à peine ponctué de quelques frissons de part et d'autre. Puis tout s'est accéléré. Le DFCO a eu la première occasion, l'OL a répondu, avant que le club de Côte-d'Or ouvre le score à la 18e minute de la tête (0-1). Dos au mur, les Gones ont eu toutes les peines du monde à exister lors du premier acte, hormis sur corner.

Nkelenda, un but de patron

C'est d'ailleurs de cette manière qu'ils vont égaliser par le capitaine Lilian Di Nota à la 48e. Un but qui a couronné une domination totale des Rhodaniens lors du second acte. Survoltés, ils maintenaient la pression par Jason Nkelenda et Edwin Titalom, notamment. Après un temps faible général, ils repartaient de plus belle, mais trouvaient le poteau par Mohamed Meguenni (76e) et frappaient au-dessus (Djibril Merouani, 87e).

La délivrance est finalement venue de Jason Nkelenda. Sur une initiative individuelle relayée par un coéquipier, l'attaquant a croisé sa frappe qui a trouvé le petit filet adverse. Une réalisation cruciale et victorieuse à la 92e minute. Avec ce succès, ce groupe composé de beaucoup de U16 fait un bon pas vers les play-offs. Surtout, il oblige les Sochaliens à rester vigilants lors des deux derniers matchs. Prochain rendez-vous le 3 mai à Torcy.