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Chawinga est titulaire pour OL - Juventus Turin
Chawinga est titulaire pour OL – Juventus Turin. Crédit : O&L

OL Lyonnes : Tabitha Chawinga lance la plage internationale avec le Malawi

  • par Gwendal Chabas

    • Début des matchs internationaux ce mercredi pour les joueuses d'OL Lyonnes. C'est Tabitha Chawinga, avec le Malawi, qui lancera cette période.

    Elles ont achevé cette saison en beauté. La victoire 5 à 0 vendredi face au Paris FC a permis à OL Lyonnes de remporter un nouveau titre national, le troisième sur l'exercice 2025-2026. Maintenant, place aux vacances pour les joueuses et le staff. Enfin, pas tout à fait car de nombreuses internationales seront sollicitées en juin. A commencer par Tabitha Chawinga avec le Malawi.

    Grande dame de la finale la semaine passée avec son doublé, l'attaquante a été convoquée par son pays pour deux matchs amicaux. Le premier sera disputé ce mercredi à 14 heures (heure française) face à la Tanzanie. À voir si la Lyonnaise sera déjà sur la pelouse, moins d'une semaine après la victoire en championnat. Les Malawites enchaîneront dès samedi avec un duel contre le Ghana.

    Préparer la CAN cet été

    Ces deux affiches ne sont pas anodines. En effet, elles serviront à préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera fin juillet. Rendez-vous le 25 pour le top départ de la compétition pour Tabitha Chawinga et ses compatriotes. Le calendrier officiel n'est pas encore tombé cependant. On attendra donc de savoir quand elles affronteront l'Égypte, la Zambie et le Malawi au cours de la phase de poules.

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