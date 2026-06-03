Alors qu'il figurait sur la liste des joueurs non conservés par l'OL début mai, le latéral gauche né en 2007, Timothée Dutot, devrait prolonger son aventure avec le club rhodanien.

Selon les informations de Borgia_OL_Académie sur X, Timothée Dutot va rempiler avec l’OL pour une saison supplémentaire, alors que l'officialisation est attendue dans les prochains jours. Initialement présent sur la liste des joueurs non conservés par le club lyonnais communiquée début mai, le jeune latéral gauche va finalement rester. Cette décision marque un revirement par rapport aux choix dévoilés au printemps, son nom apparaissant aux côtés de plusieurs autres éléments de la génération 2007, comme Saad Nader ou Esteban Thyvent.

Sa progression freinée par une blessure

Arrivé à l'OL en 2020 après ses débuts à l'AS Bellecour Perrache, aujourd’hui Sporting Lyon Confluence, le défenseur lyonnais sort d'un exercice délicat. Sa saison a été perturbée par une blessure au genou survenue en novembre, freinant sa progression alors qu'il était considéré comme une solution crédible à ce poste en National 3 avec Gueïda Fofana. Le natif de Lyon est apparu à seize reprises avec la réserve lyonnaise cette saison, et a même inscrit un but face à Lucciana (2-2) en septembre. Il a disputé l’intégralité des deux dernières rencontres de la saison, face à La Duchère (2-4) et Bourgoin-Jallieu (1-3).

Du monde à gauche la saison prochaine

Ce nouveau bail doit lui permettre de retrouver du rythme et de relancer sa progression au sein de l'Académie. À l'heure où l'OL poursuit la réorganisation de sa formation, le club semble avoir choisi de laisser une nouvelle chance à un joueur qui devra composer avec une féroce concurrence la saison prochaine. Achraf Laaziri va quitter l’OL librement mais Yacine Chaib va revenir de son prêt au RWDM Brussels, Angel Garcia est très prometteur et a même signé son premier contrat professionnel il y a quelques mois, sans oublier Boubakar Diarra, qui peut aussi évoluer un cran plus haut dans le couloir gauche et qui a disputé vingt matchs de National 3 cette saison.