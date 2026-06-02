Daryll Benlahlou (OL) convoqué avec les U23 de l'Algérie

Le néo-professionnel de l'OL, Daryll Benlahlou, auteur d'une très bonne saison en National 3, vient d'être appelé pour disputer deux matchs amicaux avec la sélection algérienne U23. Yacine Chaib et Kail Boudache sont également dans la liste.

Daryll Benlahlou continue sur sa lancée. Auteur d’une brillante saison en National 3, au sein d’une équipe parfois balbutiante, il vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Arrivé à l’OL à l’âge de 9 ans, en 2015, il continue de gravir les échelons un par un, sans griller les étapes. Avec dix buts et quatre offrandes en 24 matchs, il a été le joueur le plus décisif de l’équipe entraînée par Gueïda Fofana. Une saison et des performances qui lui ont ouvert les portes du football de sélection.

Deux amicaux contre la Mauritanie

L’attaquant de vingt ans avait le choix entre la France et l’Algérie, et il a choisi les Verts. Convoqué en mars par Rafik Saïfi, le sélectionneur des Espoirs algériens, il avait répondu favorablement à cet appel et avait honoré sa première cape face à la République Démocratique du Congo. Il fait de nouveau partie du groupe qui effectuera un stage ponctué de deux matchs amicaux face à la Mauritanie, les 5 et 9 juin à Annaba. Ce rassemblement est important puisqu’il représente le dernier rendez-vous avant le début des qualifications pour la prochaine CAN U23, qui servira également de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Il retrouvera Yacine Chaib et Kail Boudache

En plus de Daryll Benlahlou, Yacine Chaib et Kail Boudache font, eux aussi, partie de la liste. Le premier appartient toujours à l’OL et a passé la saison en prêt au RWDM Brussels, en deuxième division belge. Le latéral gauche de 21 ans a réalisé quatre passes décisives en 19 rencontres de championnat. Kail Boudache, lui, devrait devenir lyonnais dans les prochains jours. Révélé avec Nice lors de la deuxième partie de saison, l’ailier droit, gaucher, vient de marquer face à Saint-Étienne pour permettre à son club formateur de rester en Ligue 1 (4-1). Il devrait signer son premier contrat professionnel à l’OL et intégrer la rotation de Paulo Fonseca la saison prochaine.