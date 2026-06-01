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Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
Les supporters de l’OL contre Nice au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL en force à domicile cette saison

  • par Tristan Le Pezennec

    • Si le Parc OL n'a pas été une forteresse imprenable cette saison, l'équipe de Paulo Fonseca est restée dominatrice dans son stade. Elle a gagné 18 de ses 25 matchs disputés à Décines.

    Intersaison oblige, l’heure des bilans bat son plein. Cela fait désormais plus de deux semaines que l’OL a conclu sa saison sur une lourde défaite face au RC Lens de Pierre Sage (0-4), à Décines. Une correction qui n’illustre pas forcément très bien la domination lyonnaise au Parc OL en 2025-2026. Sur 25 matchs disputés à la maison, l’OL en a gagné 18, soit 72%. Il a concédé deux matchs nuls (8%) et a dû s’incliner à cinq reprises seulement (20%).

    Un bilan ternit par un printemps en dents de scie

    Le bilan aurait pu avoir une tout autre allure, encore. C’est bien simple, entre la première journée de Ligue 1 à Lens (1-0), en août, et l’élimination en Coupe de France contre ces mêmes Sang et Or (2-2, 4-5 aux t.a.b.), début mars, l’OL a gagné 15 des 17 matchs qu’il a disputés chez lui. Il n’avait perdu que deux fois, contre Toulouse (1-2) et face au PSG (2-3). Mais depuis, il y a eu les déconvenues contre Lens donc, et contre le Celta Vigo en Ligue Europa (1-1, 0-2). L’équipe de Paulo Fonseca a aussi concédé un match nul décevant face au Paris FC (1-1), puis il s’est incliné contre Monaco après avoir ouvert le score (1-2). De précieux points qui auraient permis à l’OL de s’éviter le bourbier que représente les barrages de Ligue des champions.

    L'OL de retour à Décines début août

    Lyon, toujours en 25 matchs, a maqué 47 buts au Parc OL cette saison, soit une moyenne de 1,9 buts par match. Il en a également encaissé 25, ce qui rend la moyenne assez simple à calculer. Proche des 50 000 spectateurs de moyenne en Ligue 1, l’affluence moyenne de la saison de l’OL toutes compétitions confondues s’élève à 44 265 spectateurs.

    La formation rhodanienne retrouvera son stade avant les autres équipes du championnat. Elle aura rendez-vous début août, pour son match du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. La petite musique résonnera à Décines pour la première fois depuis le mois de février 2020 (contre la Juventus, victoire 1-0 en huitième de finale aller).

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