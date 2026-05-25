Avec la fin de la Premier League mais aussi des autres championnats européens, l’OL a désormais une vue un peu plus dégagée de ce qui va l’attendre pour le troisième tour de qualification et du potentiel barrage de Ligue des champions.

Mercredi dernier, Aston Villa n'avait laissé que des miettes à Fribourg en finale de la Ligue Europa et cela faisait très clairement les affaires de l'OL dans la course à la Ligue des champions. Néanmoins, il manquait encore une dernière étape à valider pour voir le club lyonnais devenir définitivement tête de série numéro 1 du troisième tour de qualification en août prochain. Déjà assurés d'être en C1, les Villans devaient malgré tout finir quatrièmes et non cinquièmes de Premier League pour voir le Sporting Portugal passer de barragiste à qualifié directement pour la phase de ligue. Grâce à la victoire 2-1 du club anglais sur Manchester City, c'est à présent chose faite.

L'Union Saint-Galloise comme épouvantail

Par ricochet, l'OL en profite, même s'il devra toujours disputer quatre matchs pour espérer retrouver la Ligue des champions, six ans après. Toutefois, avec ce statut de tête de série numéro 1, les Lyonnais évitent ainsi Fenerbahçe (ou son bourreau) dès le 4 août. Il en sera de même pour Bodø/Glimt lors du potentiel barrage. Avec la fin de tous les championnats, on connait ainsi les potentiels adversaires pour Paulo Fonseca et ses joueurs le 4-5 août prochain et le 11 pour le retour.

Il s'agit de l'Union Saint-Gilloise (Belgique), du Sparta Prague (Tchéquie), du NEC Nijmegen (Pays-Bas) et du vainqueur du deuxième tour entre le Sturm Graz (Autriche) et Górnik Zabrze (Pologne) ou Heart of Midlothian (Ecosse) suivant le tirage. Pour connaitre l'adversaire de l'OL, il faudra patienter jusqu'au 20 juillet, date du tirage du troisième tour.