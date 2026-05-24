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Eric Abidal
Eric Abidal (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Eric Abidal (ex-OL) n'est plus le directeur sportif d'Al Wasl

  • par Tristan Le Pezennec

    • Passé par l'OL dans les années 2000 et ancien directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal a quitté les fonctions qu'il occupait au sein du club émirati d'Al Wasl.

    Installé à la tête de la direction sportive d’Al Wasl en mars 2025, Eric Abidal ne fait déjà plus partie du projet émirati. Il était chargé d’encadrer la planification stratégique, la gestion sportive, le développement des jeunes talents et la supervision de l'académie du club. Al Wasl a terminé troisième de son championnat, très loin derrière Al Ain, champion invaincu avec 20 points d’avance sur la formation basée à Dubaï. Dans l’effectif, on retrouve l’international français Kurt Zouma, natif de Lyon, mais aussi Adryelson. Le défenseur central brésilien, passé brièvement par l’OL (4 matchs), est un cadre de l’équipe. Renato Tapia est également un joueur du club. Le milieu de terrain péruvien avait été tout proche de s’engager à l’OL lors du mercato d’été 2023. En novembre dernier, Rémy Vercoutre, ancien entraîneur des gardiens à Lyon, avait rejoint le staff dubaïote.

    Une première expérience déjà mitigée à Barcelone

    Abidal avait déjà occupé des fonctions similaires au FC Barcelone, entre 2018 et 2020. Son passage n’avait pas été une franche réussite dans un Barça, en crise, qui traversait une période délicate sur beaucoup d’aspects. Passé par l’OL entre 2004 et 2007 (107 matchs), l’international français aux 67 séléctions avec l’équipe de France s’est imposé, au fil de sa carrière, comme un défenseur de très haut niveau, solide, polyvalent et doté d’un pied gauche fiable. Le natif de Saint-Genis-Laval, tout près de Lyon, est aussi passé par Monaco, Lille, le Barça et l’Olympiakos.

    Il est désormais libre de s’engager, où il le souhaite, pour un nouveau projet.

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