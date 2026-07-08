Ce mercredi, l'OL tient une conférence de presse pour la prolongation de Corentin Tolisso. Rendez-vous à partir de 13h30

Le capitaine de l'OL s'inscrit pour trois ans de plus dans son club de cœur. Lundi, l'Olympique lyonnais a officiellement annoncé la prolongation de Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 a signé pour deux ans de plus, soit jusqu'en 2029. Dans le même temps, il a accepté de revoir ses émoluments à la baisse, ce qui en période de vaches maigres n'est pas anodin.

Quelques minutes après le match amical remporté contre le Mâcon 71 pour lancer la présaison, le milieu de terrain sera présent en conférence de presse. Il sera accompagné de Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) et de Michael Gerlinger (directeur général). L'occasion sans doute aussi de faire un premier point sur le mercato rhodanien qui compte déjà quatre recrues.