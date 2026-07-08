À l'intersaison, Nicolas Puydebois a quitté le Goal FC pour le Mâcon 71. L'ancien gardien de l'OL entamera ce nouveau projet face à son club formateur. L'occasion pour lui de revenir sur ce match forcément pas comme les autres.

Une drôle de manière d'entamer son aventure au Mâcon 71 (National 2, ex-National 3). Formé à l'OL, puis joueur professionnel triple champion de France de 2003 à 2005, Nicolas Puydebois est aujourd'hui adjoint de Kévin Garnier. Et pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, l'ancien gardien retrouve... l'Olympique lyonnais ce mercredi 8 juillet (10h30). Avant la rencontre amicale au GOLTC, l'ancien technicien du Goal FC est revenu sur son départ de l'équipe rhodanienne à l'intersaison et sur le défi qu'il relève chez les Mâconnais. Avec l'ambition d'obtenir rapidement la promotion en National (ex-National 2).

Olympique-et-Lyonnais : Revenons d'abord sur votre départ du Goal FC, pourquoi ce choix ?

Nicolas Puydebois : "Le staff actuel voulait un entraîneur des gardiens qui puisse être là tous les jours, être présent aux matchs à domicile et à l'extérieur. C'est quelque chose que je ne souhaitais plus faire. J'ai donc pris la décision de laisser la place à quelqu'un d'autre et de quitter l'organigramme après cinq ans de bons et loyaux services. Au passage, je les remercie pour ces cinq saisons durant lesquelles j'ai vraiment pris du plaisir. On a vécu de belles émotions, notamment avec cette montée en National (en 2023). C'est un club familial dans lequel je me sentais très bien.

J'avais peut-être aussi fait le tour de la question là-bas, et je ne pouvais plus donner ce qu'il fallait pour assurer une bonne collaboration.

Un rôle dans le développement individuel des joueurs

Vous optez alors pour Mâcon 71 dans cette idée d'avoir un emploi du temps plus adéquat ?

Ici, j'ai trouvé un projet qui collait davantage à mon agenda personnel. Les nouvelles perspectives, le discours, la philosophie... Tout cela me permettait d'offrir ce que je veux partager à propos de mon expérience et de mon expertise. Ce sera sur des moments ponctuels dans la semaine. L'idée d'aider cette formation à monter en National m'intéresse, c'est un beau défi.

Quelle sera votre mission ?

Je n'entraînerai plus les gardiens. Je serai là comme deuxième adjoint pour accompagner les joueurs. Mon rôle sera de travailler sur leur montée en compétence, sur la progression individuelle. L'objectif est d'apporter mon expérience du haut niveau pour amener un peu de rigueur dans les attitudes et dans l'état d'esprit, mais également sur ce qui touche aux notions tactiques et techniques. Je garderai évidemment un œil avisé et curieux sur les portiers, mais c'est Nassim Torche, passé par l'OL, qui sera en charge de ça. Ce ne sera pas ma responsabilité.

Mâcon 71 vise la promotion en National (ex-National 2)

On comprend que Mâcon 71 vise la promotion à l'étage supérieur...

Oui, on a cette ambition. Il y a un projet à plus long terme concernant la Ligue 3, mais d'abord, il faut franchir certaines étapes. Monter de National 2 au National, ce sera déjà une bonne chose. Ensuite, il faudra poursuivre cette progression. L'état d'esprit est bon, les conditions de travail aussi, et il y a l'ambition incarnée par Alain Griezmann.

Pour évoquer la rencontre de ce mercredi, comment est le groupe mâconnais avant cette belle échéance ?

C'est une rencontre très intéressante à jouer. Elle arrive beaucoup trop tôt dans notre préparation (ils ont repris la semaine passée, NDLR), mais c'est un chouette duel à disputer pour les joueurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on se mesure à une équipe de Ligue 1. Ça rentre dans le cadre du partenariat entre les deux clubs. On a réattaqué deux semaines plus tôt que prévu, mais avec le nouveau staff et la quinzaine de footballeurs qui arrive, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître, de créer une certaine cohésion et de la solidarité. Pour l'OL, c'est un match de reprise, et nous, une affiche de gala durant laquelle on va s'étalonner dans de bonnes conditions contre une adversité de l'élite.

"Prendre du plaisir, oui, mais aussi montrer un beau visage"

Quel sera l'objectif de la partie ? Prendre du plaisir, on imagine, mais pas seulement...

Ce sera un gros calibre en face… Et puis les Lyonnais ont un objectif très bientôt, le tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour eux, ce sera un premier rendez-vous, j'en ai déjà vécu en redescendant de Tignes notamment. De notre côté, on cherchera à prendre du plaisir, oui, mais aussi à montrer un beau visage. On espère incarner la meilleure adversité possible en donnant du temps de jeu à la totalité du groupe. Ce sera également l'occasion de plancher sur nos principes de jeu et notre philosophie pour bien commencer la saison.

Ressentez-vous quelque chose de particulier avant de revenir ici et de vous mesurer à votre club de cœur ?

J'avais déjà eu l'opportunité d'affronter la réserve de l'OL ici au GOLTC avec le Goal FC. Oui, c'est toujours particulier de revenir dans son club formateur. Je vais sûrement croiser des gens que je connais et que j'apprécie. En plus, on y va pour un amical, il n'y a pas de compétition, donc ce n'est pas la même optique que pour une confrontation en championnat ou en Coupe de France. On sera un peu plus détendu que s'il y avait de l'enjeu. Ce ne sera que du plaisir pour tout le monde."