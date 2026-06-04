Invité par l'OL ce mercredi, Alain Griezmann a échangé avec les familles des joueurs de l'Académie. Le père d'Antoine Griezmann est revenu sur le parcours atypique de son fils et sur les défis auxquels doivent faire face les jeunes footballeurs et leur entourage.

L'Olympique lyonnais a accueilli un intervenant de choix ce mercredi au Parc OL. Alain Griezmann, le père d’Antoine et président du Mâcon 71, club partenaire de l’OL, est venu échanger avec les familles des joueurs de l'Académie lyonnaise. Une cinquantaine de parents avaient pris place dans les salons de l'enceinte décinoise pour assister à cette intervention consacrée au parcours de formation des jeunes footballeurs.

Durant plus d'une heure, Alain Griezmann est revenu sur l'expérience vécue avec son fils, légende de l’équipe de France et de l’Atlético de Madrid. Il a notamment évoqué le départ d'Antoine Griezmann vers la Real Sociedad à seulement 14 ans. Une décision loin d'être anodine pour la famille, puisqu'il avait quitté son environnement familial pour rejoindre le Pays Basque, à plus de 900 kilomètres de chez lui.

Un témoignage et des échanges

Le père du champion du monde 2018 a partagé les interrogations qui ont accompagné ce choix, mais aussi les difficultés d'adaptation rencontrées par son fils lors de ses premiers mois en Espagne. Il a également insisté sur plusieurs thèmes essentiels dans le parcours d'un jeune joueur : l'importance de poursuivre une scolarité sérieuse, la nécessité de faire preuve de patience et le rôle déterminant de l'entourage familial.

Au cours de son intervention, Alain Griezmann a également rappelé qu'Antoine avait dû attendre de longs mois avant de s'imposer dans les équipes de jeunes de la Real Sociedad. Une expérience qui lui a permis d'insister sur l'importance de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il est enfin revenu sur le rôle fondamental des éducateurs dans la progression des joueurs, avant de saluer la qualité des centres de formation français et les conditions dans lesquelles évoluent aujourd'hui les jeunes du centre de formation de l'OL.