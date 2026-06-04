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Pavel Sulc avec la Tchèquie
Pavel Sulc avec la Tchèquie (Photo by Michal Cizek / AFP)

Dernière répétition avant le Mondial pour Pavel Sulc (OL) et la Tchéquie

  • par Tristan Le Pezennec

    • Dans la nuit de jeudi à vendredi (2h), la Tchéquie de Pavel Sulc dispute son dernier match amical avant le début de la Coupe du monde. Absent de la feuille de match face au Kosovo, le Lyonnais devrait être titulaire contre le Guatemala.

    Pavel Sulc devrait être sur le terrain dans la nuit de jeudi à vendredi (2h). Absent de la feuille de match face au Kosovo (2-1) pour le premier match amical des Tchèques dans la préparation de leur Mondial, le Lyonnais fait bien partie de la liste définitive fournie par le sélectionneur Miroslav Koubek. Alors qu’il ne devrait pas rester à l’OL, Adam Karabec, lui, n’en fait pas partie.

    La Tchéquie va se frotter au Guatemala, absent de la Coupe du monde et 96e nation au classement FIFA. La rencontre aura lieu dans le New Jersey, à Harrison, à 2h du matin heure française. Ensuite, la sélection tchèque rejoindra Mansfield, tout près de Dallas au Texas, où elle a établi son camp de base.

    Un dernier amical à une semaine de l'entrée en lice de la République Tchèque

    Préservé, donc, face au Kosovo, à l’instar d’autres cadres du groupe comme Tomas Soucek et Patrik Schick, Pavel Sulc va pouvoir profiter de cet affrontement pour retrouver du rythme et des jambes. L’attaquant lyonnais, décisif à 21 reprises avec l’OL cette saison (14 buts et 7 passes), a vécu une fin d’exercice tronquée par les blessures. Il devrait être l’une des principales armes offensives d’un pays qui n’a plus disputé de Mondial depuis 2006.

    Cette ultime rencontre de préparation aura lieu une semaine avant l’entrée lice de Pavel Sulc et de ses coéquipiers dans la Coupe du monde 2026. Ils affronteront la Corée du Sud le 12 juin (4h), puis l’Afrique du Sud (18 juin, 18h) et le Mexique (25 juin, 3h), coorganisateur de la Coupe du monde.

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