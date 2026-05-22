OL : Adam Karabec ne fera pas la Coupe du monde

Présélectionné avec la République tchèque pour la Coupe du monde 2026, le Lyonnais Adam Karabec ne fait pas partie de la liste réduite.

D'une liste de 54 joueurs, il n'en reste plus que 29. Le groupe de la République tchèque qui partira bientôt pour la Coupe du monde s'est réduit. Cependant, il n’est pas encore définitif. Trois footballeurs seront encore "sacrifiés". Adam Karabec, lui, ne se posera pas la question. Présélectionné il y a quelques jours, l’ailier droit a été écarté par le sélectionneur, Miroslav Koubek.

Sulc y sera sûrement

Prêté par le Sparta Prague à l'Olympique lyonnais, Adam Karabec n'a pas convaincu cette saison. Plutôt intéressant à ses débuts, notamment grâce à son pied gauche, souvent précis au moment de délivrer des centres, le milieu offensif de 22 ans a progressivement disparu de la rotation de Paulo Fonseca. En Ligue 1, il n’a inscrit qu’un seul but. Il s’est davantage montré en Ligue Europa, avec deux réalisations et trois passes décisives. En 34 matchs disputés avec l’OL, son rendement reste trop faible, ce qui pourrait pousser les dirigeants rhodaniens à ne pas lever l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros.

Son compatriote Pavel Sulc, lui, fait bien partie des 29. Il devrait être du voyage en Amérique, où il part pour être titulaire en attaque. La Tchéquie, qui n'avait plus participé à unau Mondial depuis vingt ans, affrontera la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Mexique dans le groupe A.