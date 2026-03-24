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Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
Le joueur de l’OL Pavel Sulc avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

Pavel Šulc (OL) élu meilleur joueur tchèque de l’année 2025

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Pour la première fois de sa carrière, Pavel Šulc a été sacré meilleur joueur tchèque de l’année. La Fédération tchèque de football lui a remis la récompense lundi.

    C’était un secret de Polichinelle tant il a été impressionnant. De retour de blessure face à Vigo jeudi dernier (0-2), puis titularisé face à l’ASM (1-2), Pavel Šulc a déjà changé le visage des Lyonnais. Généreux dans les efforts, l’attaquant de 25 ans a fait parler son flair pour faire trembler le Parc OL ce dimanche. En effet, face à Monaco, c’est sur un centre d’Endrick à ras de terre que le Tchèque a retrouvé le chemin des filets, d’une frappe en première intention (1-0, 42e). Une satisfaction pour celui qui retrouvera sa sélection, la République tchèque, lors de cette trêve internationale.

    Lauréat devant Patrik Schick

    C’est justement sur sa terre natale, à Prague, que Pavel Šulc a remporté, pour la première fois de sa carrière, le titre de meilleur joueur tchèque de l’année. Le polyvalent footballeur est récompensé par sa fédération pour ses performances. D’abord au Viktoria Plzeň (19 buts toutes compétitions confondues), puis à l’Olympique lyonnais où il s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs avec 14 réalisations.

    Il devance Patrik Schick, double lauréat en 2021 et 2022, ainsi que Ladislav Krejčí. Comme son compatriote Adam Karabec, Pavel Šulc fera partie du prochain rassemblement de la Tchéquie. Il pourrait marquer l’histoire de son pays, alors qu'il disputera les barrages d’accession à la Coupe du monde 2026.

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    1. orangecj85
      orangecj85 - mar 24 Mar 26 à 13 h 05

      C'est un excellent tchèque en blanc, mais rien à voir avec John Textor !!

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 24 Mar 26 à 13 h 57

      Mais pourquoi on a pas été le chercher plus tôt ce magnifique joueur ??
      On a vraiment du bol que personne nous l'a piqué avant.

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 24 Mar 26 à 14 h 07

      Je leur souhaite vraiment de participer à la coupe du monde, surtout pour Pavel bien-sûr !

      Même si pour l'OL ce sera une moins bonne nouvelle, lui qui n'aurait du coup pas énormément de temps de repos cet été...

      Signaler

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