OL : le programme des internationaux pendant la trêve

De nombreux internationaux de l’OL vont rejoindre leur sélection durant cette trêve printanière. Au total, ils seront quinze loin de Décines.
Endrick - Brésil
- Brésil - France, le jeudi 26 mars à 21h00
- Brésil - Croatie, le mercredi 1er avril à 2h00
Noah Nartey - Danemark
- Danemark - Macédoine du Nord, le jeudi 26 mars à 20h45
- République tchèque ou Irlande - Danemark, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de victoire face à la Macédoine du Nord)
Pavel Šulc, Adam Karabec - République tchèque
- République tchèque - Irlande, le jeudi 26 mars à 20h45
- République tchèque - Danemark ou Macédoine du Nord, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de victoire face à l’Irlande)
Tanner Tessmann - États-Unis
- États-Unis - Belgique, le samedi 28 mars à 20h30
- États-Unis - Portugal, le mercredi 1er avril à 1h00
Nicolás Tagliafico – Argentine
- Argentine - Mauritanie, le samedi 28 mars à 00h15
- Argentine - Zambie, le mercredi 1er avril à 1h15
Moussa Niakhaté - Sénégal
- Sénégal - Pérou, le samedi 28 mars à 17h00
- Sénégal - Gambie, le mardi 31 mars à 21h00
Roman Yaremchuk - Ukraine
- Ukraine - Suède, le jeudi 26 mars à 20h45
- Ukraine - Pologne ou Albanie, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de succès face à la Suède)
Khalis Merah, Noham Kamara - Equipe de France U19
- Norvège U19 - France U19, le mercredi 25 mars à 15h15
- France U19 - Suisse U19, le samedi 28 mars à 15h15
- France U19 - Croatie U19, le mardi 31 mars à 12h00
Adil Hamdani, Kénan Doganay - Equipe de France U17
- Slovénie U17 - France U17, le mercredi 25 mars à 16h00
- France U17 - Macédoine U17, le samedi 28 mars à 16h00
- France U17 - Allemagne U17, le mardi 31 mars à 16h30
Matthias Da Silva - Portugal U19
- Pologne U19 - Portugal U19, le mercredi 25 mars à 17h00
- Portugal U19 - Serbie U19, le samedi 28 mars à 17h00
- Portugal U19 - Angleterre U19, le mardi 31 mars à 17h00
Mathys De Carvalho - Portugal U20
- Portugal U20 - Suisse U20, le vendredi 27 mars à 18h00
- République tchèque U20 - Portugal U20, le lundi 30 mars à 17h00
Yvann Konan - Côte d'Ivoire U23
- Maroc U23 - Côte d'Ivoire U23, le jeudi 26 mars à 20h00
- Maroc U23 - Côte d'Ivoire U23, le lundi 30 mars à 20h00