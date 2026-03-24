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Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
Adam Karabec et Noah Nartey lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : le programme des internationaux pendant la trêve

  • par Elohan Latta

    • De nombreux internationaux de l’OL vont rejoindre leur sélection durant cette trêve printanière. Au total, ils seront quinze loin de Décines.

    Endrick - Brésil 

    • Brésil - France, le jeudi 26 mars à 21h00
    • Brésil - Croatie, le mercredi 1er avril à 2h00

    Noah Nartey - Danemark

    • Danemark - Macédoine du Nord, le jeudi 26 mars à 20h45
    • République tchèque ou Irlande - Danemark, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de victoire face à la Macédoine du Nord)

    Pavel Šulc, Adam Karabec - République tchèque

    • République tchèque - Irlande, le jeudi 26 mars à 20h45
    • République tchèque - Danemark ou Macédoine du Nord, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de victoire face à l’Irlande)

    Tanner Tessmann - États-Unis

    • États-Unis - Belgique, le samedi 28 mars à 20h30 
    • États-Unis - Portugal, le mercredi 1er avril à 1h00

    Nicolás Tagliafico – Argentine

    • Argentine - Mauritanie, le samedi 28 mars à 00h15
    • Argentine - Zambie, le mercredi 1er avril à 1h15

    Moussa Niakhaté - Sénégal

    • Sénégal - Pérou, le samedi 28 mars à 17h00
    • Sénégal - Gambie, le mardi 31 mars à 21h00

    Roman Yaremchuk - Ukraine

    • Ukraine - Suède, le jeudi 26 mars à 20h45
    • Ukraine - Pologne ou Albanie, le mardi 31 mars à 20h45 (en cas de succès face à la Suède)   

    Khalis Merah, Noham Kamara - Equipe de France U19

    • Norvège U19 - France U19, le mercredi 25 mars à 15h15
    • France U19 - Suisse U19, le samedi 28 mars à 15h15
    • France U19 - Croatie U19, le mardi 31 mars à 12h00

    Adil Hamdani, Kénan Doganay - Equipe de France U17

    • Slovénie U17 - France U17, le mercredi 25 mars à 16h00
    • France U17 - Macédoine U17, le samedi 28 mars à 16h00
    • France U17 - Allemagne U17, le mardi 31 mars à 16h30

    Matthias Da Silva - Portugal U19

    • Pologne U19 - Portugal U19, le mercredi 25 mars à 17h00
    • Portugal U19 - Serbie U19, le samedi 28 mars à 17h00
    • Portugal U19 - Angleterre U19, le mardi 31 mars à 17h00

    Mathys De Carvalho - Portugal U20

    • Portugal U20 - Suisse U20, le vendredi 27 mars à 18h00
    • République tchèque U20 - Portugal U20, le lundi 30 mars à 17h00

    Yvann Konan - Côte d'Ivoire U23

    • Maroc U23 - Côte d'Ivoire U23, le jeudi 26 mars à 20h00
    • Maroc U23 - Côte d'Ivoire U23, le lundi 30 mars à 20h00
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