Voilà un bon test pour OL Lyonnes en ce début du printemps. Il a rendez-vous à Wolfsburg pour le quart de finale aller de la Ligue des champions (18h45).

Avaient-elles déjà la tête à cette rencontre samedi lors de la poussive deuxième période à Fleury (0-2) ? Peut-être, et comment leur en vouloir. Sûr de finir premier de la saison régulière en Première Ligue, OL Lyonnes fait clairement usage des dernières journées de championnat pour préparer ses grandes échéances. Et celle de ce mardi en est une, clairement. Il se rend en Allemagne afin d'affronter Wolfsburg (18h45, sur la Chaîne L'Équipe).

Place, ou plutôt retour, de la Ligue des champions pour les Lyonnaises. Elles veulent évidemment remporter tous les trophées nationaux, mais cette Coupe d'Europe compte énormément. Alors cette première étape est cruciale pour elles, surtout après une phase de classement bien négociée (deuxièmes avec 16 points sur 18).

OL Lyonnes a battu Wolfsburg en novembre

Ce quart de finale aller ressemble donc à un beau test pour le groupe rhodanien. “Ce sera un match très difficile. Nous savons qu'elles sont toujours très performantes lorsqu'elles jouent à domicile. Nous nous attendons à une affiche très compliquée, mais nous sommes prêtes à faire face à cette situation, a affirmé Jule Brand, de retour dans son ancien club pour l'occasion. Mon seul objectif, peu importe le contexte, c'est de gagner.”

Les joueuses de Jonatan Giráldez auront-elles un avantage psychologique face à ce rival qu'elles ont régulièrement dominé ces dernières années ? Depuis 2018, elles restent sur sept succès de rang contre la formation de Basse-Saxe. Cette saison, elles ont gagné leur unique confrontation 3 à 1 grâce à Ada Hegerberg et Wendie Renard.

Bien négocier cette première pour être serein au retour

L'opposition remonte à novembre 2025. Le coach espagnol affirme que ce précédent n'entrera pas en compte au coup d'envoi. "Ce duel va être dur et compétitif. Pour moi, il sera complètement différent de celui que nous avons déjà joué contre elles. Le contexte n'est plus le même : la dernière fois, nous avions l'avantage de jouer à la maison, a-t-il rappelé. Contrôler les différentes zones du terrain s'annonce très difficile."

Ce voyage chez le deuxième de Bundesliga représente une opportunité pour OL Lyonnes de prendre déjà un avantage en vue de la qualification. Il le recevra le jeudi 2 avril, mais il aimerait avoir fait la différence avant. Pour cela, Wendie Renard et ses coéquipières devront sortir une belle prestation, elles qui sont toujours invaincues en 2025-2026.