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Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
Lindsey Heaps (OL Lyonnes) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes : Heaps et Benyahia de retour contre Wolfsburg

  • par David Hernandez

    • Laissées au repos contre Fleury samedi, Lindsey Heaps et Inès Benyahia sont de retour dans le groupe d'OL Lyonnes. Seules Teagan Micah et Liana Joseph manquent à l'appel.

    Il y a peut-être bien longtemps qu'OL Lyonnes n'était pas arrivé dans de telles dispositions. Ce mardi (18h45), la formation lyonnaise retrouve la Ligue des champions avec son quart de finale aller à Wolfsburg. Un de ses meilleurs ennemis sur la scène européenne. Seulement, dans son désir d'un nouveau titre sur la scène continental, l'octuple champion d'Europe débarque en Allemagne avec le plein de ressources. Grâce notamment à la rotation mise en place par Jonatan Giraldez, le groupe rhodanien est plutôt épargné par les blessures. Du moins, à l'attaque de cette dernière ligne droite de la saison, le coach espagnol peut compter sur un groupe presque au complet.

    Teagan Micah, toujours pas remise de sa commotion cérébrale le 31 janvier, reste en reprise. Liana Joseph, victime d'une rupture du ligament croisé en septembre dernier, manque aussi à l'appel ce mardi. Laissées au repos contre Fleury samedi, Lindsey Heaps et Inès Benyahia font leur retour dans le groupe. C'est également le cas pour Elma Nelhage et Tarciane. A noter que Lou Marchal occupera le rôle de troisième gardienne.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler, Marchal - Bacha, Engen, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto

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