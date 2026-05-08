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Kévin Danois, milieu d'Auxerre
Kévin Danois, milieu d’Auxerre (AFP)

OL - Mercato : un milieu auxerrois dans le viseur ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • À la recherche de jeunes prospects, l’OL ferait partie des clubs intéressés par le profil de Kevin Danois. Le milieu d’Auxerre attise toutefois les convoitises.

    La saison n’est pas encore finie qu’on se projette logiquement déjà sur la prochaine. Cependant, la place à laquelle finira l’OL aura forcément une incidence sur la politique sportive du club lyonnais, que ce soit dans le sens des départs ou dans celui des arrivées. Néanmoins, même si Ligue des champions il y a, la direction ne compte pas déroger à la règle qu’elle s’est fixée l’été dernier : viser des bons coups financiers comme Pavel Sulc, mais aussi des jeunes joueurs à fort potentiel (MortonMoreira). Le travail a débuté depuis de longs mois déjà et un nom de Ligue 1 aurait attiré l'œil par son profil, d’après Foot Mercato.

    L'AJA gourmand cet été ?

    L’OL ferait partie des clubs français (RennesLille) mais aussi étrangers (Newcastle) ayant apprécié la saison réalisée par Kévin Danois. À 21 ans, l’international Espoirs français a réalisé un exercice plein avec l’AJA, qui joue sa survie dans l’élite sur les deux prochaines journées. Après des débuts en Ligue 2 il y a deux ans, le milieu vient d’enchaîner deux saisons en Ligue 1 (53 matchs) et a montré de belles choses dans l’entrejeu bourguignon. Sous contrat jusqu’en 2029 dans l’Yonne, Kévin Danois représente l’une des plus grosses valeurs à Auxerre. À la recherche d’une étape intermédiaire, il pourrait bien correspondre aux attentes lyonnaises. Reste à voir le chèque demandé par l’AJA, qui aurait repoussé onze millions d’euros il y a un an.

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    2 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - ven 8 Mai 26 à 10 h 52

      Un bon joueur, Auxerre avait de bons milieux avec Matondo également. Je pense que le départ de Tessmann et l'arrivée de Danois ne seraient pas loin de faire l'unanimité chez les supporters.

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    2. Avatar
      leroilyon - ven 8 Mai 26 à 10 h 55

      Il est danois ou francais?

      Signaler

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