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Toulouse - OL lors du match aller 2024-2025
Toulouse – OL lors du match aller 2024-2025 (AFP)

Face à Toulouse, l'OL peut viser un "Grand Chelem"

  • par Gwendal Chabas

    • Évidemment, l'OL veut battre Toulouse pour se rapprocher du podium et de la Ligue des champions. Mais en cas de succès dimanche, il réaliserait une autre belle performance.

    Sur une terre de rugby, il semble tout indiqué de parler de Grand Chelem. C'est ce que pourrait réaliser l'OL dimanche en s'imposant à Toulouse. Ce ne sera assurément pas facile, bien que le TFC n'ait plus rien à jouer et ne soit pas un "coupeur de têtes" chez les concurrents à l'Europe. En cas de succès lors de la 33e journée, l'Olympique lyonnais aura battu toutes les formations qui l'ont dominé lors de la première phase.

    Toulouse et le PFC, les seules équipes invaincues face à l'OL

    Rennes (4-2), le PSG (1-2), Lorient (2-0) et Nice (2-0) en ont fait les frais depuis mi-février. Vainqueur à l'aller 2 à 1 dans les ultimes secondes, le club haut-garonnais pourrait, s'il ne perd pas, être l'une des deux seules équipes à ne pas s'être incliné face aux Rhodaniens cette saison en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont presque gagné contre tout le monde sur cet exercice. Le Paris FC lui a résisté (3-3 et 1-1). Les Toulousains aimeraient entrer dans ce cercle très fermé.

    Les coéquipiers de Corentin Tolisso, eux, ont surtout envie de cette victoire pour s'assurer du top 4. Dans le meilleur des cas, ils pourraient même valider la troisième place dès ce week-end. Mais pour ça, il faudra faire le travail, et le faire bien, avec application. Comme ils le font depuis quatre rencontres maintenant.

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