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Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
Tyler Morton lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Avant d'affronter l'OL, Toulouse est l’équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1

  • par Tristan Le Pezennec

    • Pour se rapprocher encore un peu plus de la Ligue des champions, l’OL doit l’emporter face à Toulouse dimanche (21h). Le TFC est l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 cette saison.

    Bastien Dechepy pourrait bien avoir du travail dimanche soir au Stadium (21h). Désigné pour arbitrer Toulouse – OL, c’est la première fois qu’il sera au sifflet pour une rencontre des Lyonnais cette saison. En revanche, il retrouvera les Violets pour un troisième match. Il était de la large victoire à Jean-Bouin face au Paris FC en décembre (3-0), ainsi que du revers à domicile contre l’OM en mars (0-1).

    C’est bien simple, Toulouse est l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 cette saison. Avec 441 fautes, personne ne fait mieux, ou pire. Le Havre (421) et Auxerre (416) complètent le podium, juste devant Monaco et l’OL, cinquième avec 406 fautes.

    Si elle est l’équipe qui subit le plus de coups de sifflet, elle n’est pas celle qui a reçu le plus de cartons. L’OM (76) et le LOSC (72) ont été plus avertis que le TFC (71). Et au niveau des cartons rouges, paradoxalement, seulement cinq équipes en ont pris moins que Toulouse (4). Les joueurs de l’Olympique lyonnais, eux, ont écopé de 60 cartons jaunes et de sept cartons rouges.

    Une philosophie défensive particulière

    La défense toulousaine est très agressive car le TFC presse beaucoup et joue avec énormément d’intensité. Dayann Methalie, le piston gauche international Espoirs, en feu en ce moment, est le Toulousain le plus averti cette saison, à égalité avec Aron Donnum. Ils ont reçu huit cartons jaunes. Les patrons de la défense à trois de Carles Martinez Novell, Charlie Cresswell (7) et Mark McKenzie (6), ainsi que l’excellent milieu Cristian Casseres (6), ont été également beaucoup sanctionnés. Les Lyonnais, et Bastien Dechepy, sont prévenus.

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