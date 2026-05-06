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Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
Les joueuses d’OL Lyonnes et de Montpellier avant le match (OetL)

OL Lyonnes finit la saison régulière sur une dernière victoire (3-1)

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Dans un match sans enjeu pour OL Lyonnes, la saison régulière s'est malgré tout finie avec une victoire lyonnaise (3-1). De son côté, Montpellier se maintient au bout du suspense grâce au nul de Saint-Etienne à la dernière seconde.

    En s'assurant une première place il y a plusieurs semaines, OL Lyonnes et Jonatan Giraldez se sont permis ce luxe : celui de faire tourner et de donner du temps de jeu à tout le monde. Ce mercredi, ce fut encore le cas face à Montpellier, pour la dernière journée de Première Ligue sur la première phase. Il y avait malgré tout un peu moins de jeunesse qu'une semaine auparavant à Nantes. Néanmoins, avec Rafalski, Rougeron et Chicha Douvier dans le onze, l'Académie était encore bien représentée. Et elle n'a pas eu froid aux yeux pour aider les Fenottes à signer une dernière victoire dans cette saison régulière. Dans un match où l'enjeu était avant pour le MHSC avec un maintien à assurer, OL Lyonnes s'est imposé 3-1.

    Les jeunes ont montré des intentions

    Ce succès, le 19e de la saison, n'a pas mis bien longtemps à se dessiner sous l'impulsion des petites jeunes. Sur un centre en retrait bien ajusté de Chicha Douvier, Korbin Shrader a ouvert la marque dès la 9e minute. Il n'a fallu que quatre minutes supplémentaires pour voir les finalistes de la Ligue des champions faire le break. Avec Becho à la passe, Rafalski s'est bien jeté pour croiser son tir et marquer son premier but en pro (2-0, 13e). Le plus dur a été fait et cela s'est ressenti dans le déroulé dans la rencontre. Beaucoup d'actions et de gestes un peu trop faciles par moment... Il y a encore eu des tentatives des plus jeunes (24e, 31e) mais ce n'était pas le match des grands après-midis.

    Belhadj a sorti le grand jeu

    Avec la finale de la Coupe de France dimanche (15h30) contre le PSG et de nombreuses cadres au repos, on n'en attendait pas forcément plus. Face à des Montpelliéraines qui ne devaient désormais leur salut en D1 que par les résultats des autres, OL Lyonnes a eu la maitrise. Svava (47e) et Shrader (60e) ont apporté le danger devant le but de N'Gazi, mais ce fut avant tout une deuxième mi-temps sur un mono-rythme. Giraldez a tenté d'apporter un peu de sang frais à l'heure de jeu avec l'entrée de plusieurs joueuses importantes dans la qualification contre Arsenal (Heaps, Yohannes, Brand).

    Mais c'est bien le MHSC qui a eu une grosse occasion dans la foulée. Belhadj, une nouvelle fois titulaire, a sorti le grand jeu avec des arrêts presque coup sur coup (63e, 66e). Toutefois, elle n'a rien pu faire sur un corner où la passivité défensive de ses coéquipières a pu interpeller (75e, 2-1). Il n'y aura de nouveaux clean-sheets, et Montpellier s'est de nouveau mis à y croire jusqu'au troisième but de Lawrence (92e). Mais en voyant Giraldez rester assis sur son banc pendant 90 minutes, on a bien compris que l'essentiel était loin du GOLTC.

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    6 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 6 Mai 26 à 19 h 00

      Super pour les montpellieraines, elles passent de la déception à la joie.
      Sinon pour les fenottes un match qu'on ne retiendra en mémoire.

      Tarciane elle n'a rien changé du tout, je crois que c'est même encore pire qu'avant. Si elle veut pas se la donner un minimum qu'elle parte ailleurs on trouvera largement mieux qu'elle.

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 6 Mai 26 à 19 h 04

      La tête ailleurs elles avaient .

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    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 6 Mai 26 à 19 h 11

      Peu vu le match somme toute assez ennuyeux...
      Mais vu le multiplex passionnant, avec des bouleversements incessants.
      Lens et Sainté descendent.
      Le PFC prend la 2ème place, se qualifie directement pour la LDC, et recevra le Qatar à Charletty en play-offs👍😜

      Bravo malgré tout à nos fenottes d'avoir fait le boulot, et de terminer sur une victoire !

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mer 6 Mai 26 à 19 h 22

        A vrai dire, elles ne se qualifient pas directement. Elles peuvent se qualifier directement si l'OL ou le PFC elles-même gagnent les playoffs. Si c'est le PSG, le PFC devra passer par les tours préliminaires.

        La règle :
        1) place qualificative pour le vainqueur des playoffs
        2) place qualificative pour le plus haut classement de la phase régulière (hors vainqueur playoff)

        L'OL a par contre assuré sa place en phase de ligue d'UWCL.

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        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - mer 6 Mai 26 à 19 h 26

          Laisserais-tu entendre que l'on puisse perdre les playoffs ? 😜😀
          Je n'ose même pas y penser ! 💪

    4. Avatar
      undeuxtrois - mer 6 Mai 26 à 19 h 24

      Merci à la LFFP, avec le concours de la FIFA/UEFA pour leurs calendriers claqués, d'avoir calé un maximum de matchs dans une période déjà ultra intense pour l'OL Dire que c'est une équipe B, voire C, qui a joué la fin de championnat...

      Si l'on peut en tirer une conclusion, c'est qu'aucune des joueuses qui ont commencé ces matchs n'a montré quoi que ce soit pour rentrer dans le 11 titulaire.

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