OL Lyonnes finit la saison régulière sur une dernière victoire (3-1)

Dans un match sans enjeu pour OL Lyonnes, la saison régulière s'est malgré tout finie avec une victoire lyonnaise (3-1). De son côté, Montpellier se maintient au bout du suspense grâce au nul de Saint-Etienne à la dernière seconde.

En s'assurant une première place il y a plusieurs semaines, OL Lyonnes et Jonatan Giraldez se sont permis ce luxe : celui de faire tourner et de donner du temps de jeu à tout le monde. Ce mercredi, ce fut encore le cas face à Montpellier, pour la dernière journée de Première Ligue sur la première phase. Il y avait malgré tout un peu moins de jeunesse qu'une semaine auparavant à Nantes. Néanmoins, avec Rafalski, Rougeron et Chicha Douvier dans le onze, l'Académie était encore bien représentée. Et elle n'a pas eu froid aux yeux pour aider les Fenottes à signer une dernière victoire dans cette saison régulière. Dans un match où l'enjeu était avant pour le MHSC avec un maintien à assurer, OL Lyonnes s'est imposé 3-1.

Les jeunes ont montré des intentions

Ce succès, le 19e de la saison, n'a pas mis bien longtemps à se dessiner sous l'impulsion des petites jeunes. Sur un centre en retrait bien ajusté de Chicha Douvier, Korbin Shrader a ouvert la marque dès la 9e minute. Il n'a fallu que quatre minutes supplémentaires pour voir les finalistes de la Ligue des champions faire le break. Avec Becho à la passe, Rafalski s'est bien jeté pour croiser son tir et marquer son premier but en pro (2-0, 13e). Le plus dur a été fait et cela s'est ressenti dans le déroulé dans la rencontre. Beaucoup d'actions et de gestes un peu trop faciles par moment... Il y a encore eu des tentatives des plus jeunes (24e, 31e) mais ce n'était pas le match des grands après-midis.

Belhadj a sorti le grand jeu

Avec la finale de la Coupe de France dimanche (15h30) contre le PSG et de nombreuses cadres au repos, on n'en attendait pas forcément plus. Face à des Montpelliéraines qui ne devaient désormais leur salut en D1 que par les résultats des autres, OL Lyonnes a eu la maitrise. Svava (47e) et Shrader (60e) ont apporté le danger devant le but de N'Gazi, mais ce fut avant tout une deuxième mi-temps sur un mono-rythme. Giraldez a tenté d'apporter un peu de sang frais à l'heure de jeu avec l'entrée de plusieurs joueuses importantes dans la qualification contre Arsenal (Heaps, Yohannes, Brand).

Mais c'est bien le MHSC qui a eu une grosse occasion dans la foulée. Belhadj, une nouvelle fois titulaire, a sorti le grand jeu avec des arrêts presque coup sur coup (63e, 66e). Toutefois, elle n'a rien pu faire sur un corner où la passivité défensive de ses coéquipières a pu interpeller (75e, 2-1). Il n'y aura de nouveaux clean-sheets, et Montpellier s'est de nouveau mis à y croire jusqu'au troisième but de Lawrence (92e). Mais en voyant Giraldez rester assis sur son banc pendant 90 minutes, on a bien compris que l'essentiel était loin du GOLTC.