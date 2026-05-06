Dixième de Ligue 1, Toulouse n’a plus d’inquiétude à se faire ni d’espoir à avoir avant de rencontrer l’OL dimanche (21h). Cela ne l’empêche pas de terminer sa saison proprement.

Carles Martinez Novell va disputer son dernier match au Stadium à la tête de Toulouse. L’enjeu est sûrement là pour les Toulousains avant d'accueillir l'OL dimanche soir. Promu entraîneur principal à l’été 2023, le technicien catalan aura réussi à stabiliser le club en Ligue 1, et il voudra terminer cette belle aventure avec une victoire face à un cador.

Autre objectif, finir dans la première partie de tableau. Les Violets sont dixièmes pour le moment, à un petit point de Lorient, neuvième. Mais peut-être qu’il ne faut pas chercher le moindre grain de motivation supplémentaire ? Ce sont des joueurs professionnels, et avoir rendu le travail en avance ne les oblige pas à sécher en fin d’année.

Une bonne dynamique des joueurs en forme

Et le TFC le montre bien. L’élimination aux portes de la finale de la Coupe de France à Lens (1-4) aurait pu le faire sombrer, mais c’est tout l’inverse. Il est allé arracher le nul contre Monaco (2-2) alors qu’ils étaient menés de deux buts après vingt minutes, et il vient de gagner à Strasbourg (1-2), où il a aussi renversé la situation. Emersonn, bourreau des Lyonnais à l'aller, a marqué dans les deux rencontres. L’international Espoirs Dayann Methalie est immense d’activité dans un couloir gauche qu’il anime à merveille avec Yann Gboho, Haut-Garonnais le plus décisif de l'exercice actuel (10 réalisations).

Des difficultés face aux gros

Si le TFC a un temps cru en une qualification européenne, les rêves se sont finalement vite dissipés. Très performants en décembre et en janvier, les coéquipiers de Guillaume Restes ont connu un sacré coup de moins bien à l’approche du printemps malgré la qualification pour les demi-finales de Coupe de France acquise au Vélodrome face à l’OM. La formation toulousaine a eu du mal à hausser son niveau de jeu face aux adversaires mieux classées, ce qui a fini par lui coûter cher au classement. Elle n’a remporté qu’un seul choc contre une équipe du top 7 cette saison. C’était sur la pelouse de l'Olympique lyonnais en octobre 2025 (1-2).

Toulouse connait donc le chemin. Carles Martinez Novell endossera son rôle de guide pour l’avant-dernière fois, et les émotions seront présentes au Stadium, de toute manière. L'OL, lui, voudra faire un pas de plus vers la Ligue des champions. Pas les mêmes enjeux, mais l'affiche n'en sera pas plus évidente pour autant.