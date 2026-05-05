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Pavel Sulc lors d'OL - Lille
Pavel Sulc lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : le menu de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • À l'OL de conclure. À deux journées du terme, il a écarté l'OM de la course au podium. Mais il reste encore sous pression. La Ligue des champions n'est toutefois pas très loin.

    On est presque dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus que deux matchs de Ligue 1 à disputer pour les formations à la lutte pour le podium. Et à ce stade de la compétition, on y voit un peu plus clair après ce week-end. L'OL, en ayant battu Rennes dimanche (4-2), a écarté l'OM de la course à la 3e place. Monaco aussi n'est plus que faiblement dans le rétro des Lyonnais (six points et une différence de buts défavorable de -10 comparé aux Rhodaniens).

    Choc Monaco - Lille le week-end prochain

    Cependant il reste encore du chemin à parcourir pour Paulo Fonseca et ses troupes avant d'entendre la musique de la Ligue des champions en 2026-2027. Toulouse (10/05) et Lens (17/10) seront les derniers adversaires de cette saison. Il faut donc finir le travail en résistant aux Lillois et aux Rennais.

    Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

    Olympique lyonnais (60 pts, 3e)

    • Toulouse - OL (10/05)
    • OL - Lens (17/05)

    Lille (58 pts, 4e)

    • Monaco - Lille (10/05)
    • Lille - Auxerre (17/05)

    Rennes (56 pts, 5e)

    • Rennes - Paris FC (10/05)
    • OM - Rennes (17/05)

    Monaco (54 pts, 6e)

    • Monaco - Lille (10/05)
    • Strasbourg - Monaco (17/05)
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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 5 Mai 26 à 8 h 47

      Ce programme était évoqué il y a quelques semaines, et tout le monde disait que le programme de l'OL était le plus compliqué ! Au final on s'en sort mieux que tous nos concurrents !

      Encore une fois je pense qu'en fin de saison, les cartes sont complètement rebattus. Il n'y a plus aucun match facile, et parfois les grosses équipes font tourner ou sont à bout de force.

      Donc impossible de prédire les résultats. Les équipes qui ne jouent plus rien sont parfois les plus compliqués à jouer étonnamment, et ceux qui veulent se sauver n'en parlons pas.

      Donc pour ma part ce qui m'intéresse c'est simplement de voir s'il y a des matchs entre deux concurrents directs, pour lesquels on est certain qu'au moins une équipe va perdre des points.

      (Je valide le fait de ne même pas mettre l'OM dans cet article, bien qu'ils soient encore à la course à une compétition européenne 😉 )

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    2. Avatar
      KIM K - mar 5 Mai 26 à 9 h 10

      C'est le cas de Toulouse ( qui vient de battre Strasbourg ) , Auxerre qui fini à Lille et pourrait avoir besoin encore d'un point pour éviter le barrage et faire comme Le Havre et le Monaco -Lille qui pourrait nous faire du bien en cas de non victoire lilloise .
      Si Marseille n'est pas cité , il reçoive Rennes pour le match des entraineurs virés .
      Et qui n'est pas cité Lens qui reçoit Nantes avec un faible espoir de jouer les barrages , puis un match en retard pour la " suprématie" et finir à Décines pour la deuxième ou troisième place ?

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    3. Avatar
      olgoneforever - mar 5 Mai 26 à 9 h 21

      Tout faire pour que OL-Lens soit la grande fête du foot et un grand hommage aux deux coachs Pierre Sage et Paulo Fonseca!
      Comme tu dis BG91 rien n'est fait pour le podium et tout se joue dans les têtes : entre relâchement, maintien assuré, fatigue, envie de briller avant le mercato et lutte pour le podium tout est possible!

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