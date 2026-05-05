À l'OL de conclure. À deux journées du terme, il a écarté l'OM de la course au podium. Mais il reste encore sous pression. La Ligue des champions n'est toutefois pas très loin.

On est presque dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus que deux matchs de Ligue 1 à disputer pour les formations à la lutte pour le podium. Et à ce stade de la compétition, on y voit un peu plus clair après ce week-end. L'OL, en ayant battu Rennes dimanche (4-2), a écarté l'OM de la course à la 3e place. Monaco aussi n'est plus que faiblement dans le rétro des Lyonnais (six points et une différence de buts défavorable de -10 comparé aux Rhodaniens).

Choc Monaco - Lille le week-end prochain

Cependant il reste encore du chemin à parcourir pour Paulo Fonseca et ses troupes avant d'entendre la musique de la Ligue des champions en 2026-2027. Toulouse (10/05) et Lens (17/10) seront les derniers adversaires de cette saison. Il faut donc finir le travail en résistant aux Lillois et aux Rennais.

Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

Olympique lyonnais (60 pts, 3e)

Toulouse - OL (10/05)

OL - Lens (17/05)

Lille (58 pts, 4e)

Monaco - Lille (10/05)

Lille - Auxerre (17/05)

Rennes (56 pts, 5e)

Rennes - Paris FC (10/05)

OM - Rennes (17/05)

Monaco (54 pts, 6e)